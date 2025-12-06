'जब दुनिया में मंदी की बात होती है तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है', PM मोदी का विश्व को संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत आज दुनिया में एक नई पहचान बना रहा है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि लंबे समय की गुलामी ने भारत के आत्मविश्वास को कमजोर किया था, लेकिन अब देश इस मानसिकता से बाहर निकलकर नए संकल्पों और नई ऊर्जा के साथ प्रगति की ओर बढ़ रहा है.

भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी देश आत्मविश्वास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता और भारत आज उसी आत्मविश्वास की ताकत पर खड़ा है. उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन सरकार इस सोच से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत अब बदलाव की मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में नया इतिहास लिखा जा रहा है.

स्पेस सेक्टर में सुधार का जिक्र

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर में हुए बदलावों का जिक्र किया. हिंदुस्तान टाइम्स समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले अंतरिक्ष क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था, लेकिन सरकार ने सुधार करके इसे निजी कंपनियों के लिए खोल दिया. इस फैसले ने अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सैटेलाइट लॉन्च तक नए अवसरों के द्वार खोले हैं और इसका परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है.

अर्थव्यवस्था पर बोले प्रधानमंत्री

देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में जारी हुए जीडीपी आंकड़े बताते हैं कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है. उन्होंने बताया कि दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 8% रही है, जो केवल आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत है. उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की आर्थिक विकास दर में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब दुनिया मंदी की चर्चा कर रही है, तब भारत विकास की कहानी लिख रहा है. जब दुनिया में भरोसे का संकट है, तब भारत भरोसे का स्तंभ बन रहा है. और जब दुनिया विभाजन की ओर बढ़ रही है, तब भारत पुल बनाने का काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत अब केवल देख रहा देश नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र बन चुका है.

बाबा साहेब अंबेडकर को किया याद

अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि आज बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस है और उनकी सोच और उनके योगदान के बिना भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अधूरा होता.

अगले 25 साल होंगे निर्णायक- पीएम मोदी

संदेश के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम उस दौर में खड़े हैं जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा समाप्त हो चुका है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले 25 साल भारत के लिए निर्णायक होंगे और यह समय है जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सबसे बड़े कदम उठा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारी गति निरंतर है और हमारा इरादा-भारत प्रथम है.