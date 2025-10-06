हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी ने की CJI गवई से बात, जूता फेंकने की कोशिश पर बोले- 'हर भारतीय नाराज है'

पीएम मोदी ने की CJI गवई से बात, जूता फेंकने की कोशिश पर बोले- 'हर भारतीय नाराज है'

PM Modi on CJI: सुप्रीम कोर्ट के एक वकील राकेश किशोर ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई के सामने हंगामा किया. पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस के धैर्य की सराहना की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (6 अक्तूबर 2025) को एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस से बात की और इस हमले की निंदा की. उन्होंने कहा, "आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय नाराज है. हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है. यह अत्यंत निंदनीय है."

पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस के धैर्य की सराहना की

पीएम मोदी ने कहा, "ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस बीआर गवई ने जो धैर्य दिखाया है उसकी मैं सराहना करता हूं. यह न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील राकेश किशोर ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई की कोर्ट में हंगामा किया. आरोप है कि वकील ने सीजेआई से दुर्व्यवहार किया. उसने कोर्ट में नारे भी लगाए, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. पुलिस उसे कोर्ट रूम से बाहर ले गई.

सीजेआई के सामने नारे लगाने लगे वकील

जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच वकीलों के एक मामलों की सुनवाई के लिए मेंशन सुन रही थी तभी वकील भड़क उठा. बताया जा रहा है कि वकील ने 'सनातन का अपमान नहीं सहेंगे' का नारा भी लगाया. हालांकि इस दौरान सीजेआई गवई शांत रहे और सुनवाई जारी रखी.

हंगामे के बाद सीजेआई ने कोर्ट में मौजूद वकीलों से कहा, "हम इस तरह की हरकतों से प्रभावित नहीं होते और सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट के काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए." हंगामा करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित डीसीपी कार्यालय में ले जाया गया और पूछताछ की गई. इस घटना के बाद चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों, सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी इंचार्ज से बात की है.

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. एसोसिएशन ने कहा, "एक वकील के कृत्य पर हम सर्वसम्मति से पीड़ा व्यक्त करते हैं, जिसने अपने अनुचित और असंयमित व्यवहार से भारत के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के पद और अधिकार का अनादर करने का प्रयास किया."

ये भी पढ़ें : अब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर होगा सुपरफास्ट हमला! DRDO बना रहा ब्रम्होस से भी घातक मिसाइल 'ध्वनि'

Published at : 06 Oct 2025 08:41 PM (IST)
Tags :
CJI PM Modi Breaking News Abp News BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget