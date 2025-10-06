हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर होगा सुपरफास्ट हमला! DRDO बना रहा ब्रम्होस से भी घातक मिसाइल 'ध्वनि'

अब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर होगा सुपरफास्ट हमला! DRDO बना रहा ब्रम्होस से भी घातक मिसाइल 'ध्वनि'

DRDO Developing Dhvani missile: ध्वनि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) है. यह मिसाइल पहले बैलिस्टिक बूस्टर की मदद से ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर हवा में ग्लाइड करते हुए लक्ष्य पर हमला करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

मिसाइल तकनीक के मामले में भारत अब चीन, अमेरिका और रूस जैसी शक्तियों की कतार में खड़ा है. ब्रह्मोस मिसाइल को तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन अब भारत जिस नए मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसे ब्रह्मोस से कई गुना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) अब 'ध्वनि' नामक नई मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है. यह मिसाइल इतनी तेज है कि आवाज की गति से छह गुना ऊपर उड़ सकती है और दूर स्थित लक्ष्य पर केवल मिनटों में हमला कर सकती है. इसे तैयार करने का मकसद देश की रक्षा और आक्रामक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है.

ध्वनि मिसाइल की तकनीकी खूबियां
ध्वनि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) है. यह मिसाइल पहले बैलिस्टिक बूस्टर की मदद से ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर हवा में ग्लाइड करते हुए लक्ष्य पर हमला करती है. इसकी गति लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटा है. मिसाइल का डिजाइन ऐसा है कि यह रडार में पकड़ में नहीं आती और दुश्मन को प्रतिक्रिया करने का समय बहुत कम मिलता है. ध्वनि हवा, जमीन और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है.

DRDO का हाइपरसोनिक प्रोग्राम
ध्वनि मिसाइल एचएसटीडीवी (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle) प्रोग्राम पर आधारित है. 2020 में इसी प्रोग्राम के तहत स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया था. हाल ही में लंबी अवधि तक स्क्रैमजेट का परीक्षण करना हाइपरसोनिक प्रोपल्शन के क्षेत्र में बड़ा कदम माना गया है.

ब्रहमोस के मुकाबले ध्वनि की ताकत
ब्रहमोस मिसाइल मैक 3 की रफ्तार से 290-600 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर हमला करती है, जबकि ध्वनि मैक 5 से अधिक की रफ्तार से उड़ती है और दूर स्थित लक्ष्य तक लगभग 10 मिनट में पहुंच सकती है. ध्वनि की ग्लाइड पथ अनियमित है, जिससे यह रडार से बच जाती है. डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के अनुसार, ब्रहमोस एक सटीक चाकू की तरह है, लेकिन ध्वनि अदृश्य रूप से प्रभाव डालने वाली 'छाया' जैसी है.

वैश्विक ताकत और रणनीतिक लाभ
अगर ध्वनि सफल रही, तो भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसी चुनिंदा हाइपरसोनिक ताकतों में शामिल हो जाएगा. यह मिसाइल दुश्मन की प्रतिक्रिया समय को काफी कम कर देती है और युद्ध की रणनीति में अहम बदलाव ला सकती है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित ठिकानों तक यह मिसाइल आसानी से पहुंच सकती है.

परीक्षण और भविष्य की योजना
पहला परीक्षण 2025 के अंत तक तटीय लॉन्च साइट से होगा. इसमें एयरफ्रेम, गाइडेंस सिस्टम और लॉन्च प्रक्रिया को परखा जाएगा. 2027 तक स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ यूजर ट्रायल शुरू होंगे और 2029-30 तक यह ऑपरेशनल हो सकती है. भविष्य में इसे अग्नि-वीआई बूस्टर या AMCA फाइटर के साथ लंबी दूरी तक सटीक हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट
ध्वनि मिसाइल में 80% से अधिक हिस्से स्वदेशी हैं, जिनमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सॉलिड फ्यूल बूस्टर और रिसर्च सेंटर इमराट के सीकर्स शामिल हैं. हाइपरसोनिक आरएंडडी के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया है. रक्षा बजट में 12% की वृद्धि भी इस परियोजना को प्राथमिकता देती है.

Published at : 06 Oct 2025 08:10 PM (IST)
Tags :
DRDO Dhwani Missile Bramhos
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bihar Election: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
बिहार चुनाव: मायावती का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी BSP
क्रिकेट
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
पाकिस्तानी खिलाड़ी के आंख दिखाने पर जबरदस्त ड्रामा, हरमनप्रीत के रिएक्शन से हर कोई हैरान, वीडियो वायरल
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की वंदेभारत की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की वंदेभारत की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget