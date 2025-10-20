हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने जवानों के साथ मनाई खास दिवाली! INS विक्रांत पर दिखा 'आत्मनिर्भर भारत' का दम | बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली इस बार गोवा और करवार तट पर INS विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ मनाई. उन्होंने जवानों की वीरता, आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 20 Oct 2025 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली देश के बहादुर जवानों के साथ समुद्र की लहरों के बीच मनाई. उन्होंने गोवा और करवार तट पर स्थित भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ मिठाई खिलाकर दीपावली का त्योहार मनाया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह दिवाली उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि वे इसे देश के रक्षकों के बीच मना रहे हैं. इस दौरान उन्होंने जवानों की वीरता, आत्मनिर्भर भारत के मिशन और ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की भूमिका की सराहना की.

पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें  

- पीएम मोदी ने कहा, “इस बार की दिवाली मेरे लिए बेहद खास है. मैं कल से ही नौसैनिकों के बीच हूं और उनके जोश को देखकर गर्व महसूस कर रहा हूं.”

- प्रधानमंत्री ने कहा कि वे INS विक्रांत से तीनों सेनाओं के जांबाज जवानों को सलाम करते हैं. उन्होंने कहा, “समुद्र की गहराई और सूर्योदय का दृश्य मेरी दिवाली को कई मायनों में यादगार बना गया.”

- पीएम मोदी ने कहा, “आज एक ओर मेरे पास अथाह समुद्र है और दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों की अनंत शक्ति. समुद्र पर सूर्य की किरणों की चमक मुझे वीर जवानों के जलाए दीयों जैसी लग रही है.”

- ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इस अभियान ने भारतीय सेना के पराक्रम की नई मिसाल कायम की. पीएम ने कहा कि कि तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड समय में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

- आईएनएस विक्रांत को भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रतीक बताते हुए पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अहम भूमिका निभाई और दुश्मन को जवाब दिया.

- प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 11 सालों में भारत का रक्षा उत्पादन तीन गुना बढ़ा है. अब हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रहा है.

- ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इस स्वदेशी तकनीक की दुनिया में मांग बढ़ रही है. भारत का लक्ष्य अब दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में शामिल होना है.

- पीएम मोदी ने कहा कि भारत नक्सली आतंक से लगभग मुक्त होने की दिशा में है. 2014 से पहले जहां 125 जिले माओवादी हिंसा से प्रभावित थे, अब ये घटकर सिर्फ 11 जिले रह गए हैं.

- पीएम मोदी ने मिग-29K फाइटर जेट्स के उड़ान प्रदर्शन का नजारा देखा. साथ ही नौसेना के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर देशभक्ति गीतों की गूंज रही.

Published at : 20 Oct 2025 01:05 PM (IST)
