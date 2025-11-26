हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचीन को टक्कर देने की तैयारी! मोदी कैबिनेट का रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

चीन को टक्कर देने की तैयारी! मोदी कैबिनेट का रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

Rare Earths Scheme: वर्तमान में भारत की जरूरतों को अधिकतर आयात से पूरा किया जाता है. इस योजना से भारत में पहली बार पूर्ण REPM उत्पादन चेन स्थापित होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार ने चीन की रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पाबंदियों के बीच बड़ा कदम उठाते हुए 7,280 करोड़ रुपये की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है. यह योजना भारत में पहली बार 6,000 MTPA की क्षमता के साथ रेयर अर्थ मैग्नेट्स के घरेलू उत्पादन की शुरुआत करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में ‘ठोस दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के विनिर्माण की प्रोत्साहन योजना’ को स्वीकृति प्रदान की गई. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि योजना का लक्ष्य 6,000 टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता तैयार करना है.  

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स क्यों जरूरी हैं?
रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट्स में शामिल हैं और ये इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरणों में अहम भूमिका निभाते हैं. यह योजना देश में रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को धातु में, धातु को मिश्रधातु में और मिश्रधातु से तैयार मैग्नेट बनाने की पूरी प्रक्रिया स्थापित करेगी.

2030 तक मांग दोगुनी होने की संभावना
भारत में इन मैग्नेट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और 2025 की तुलना में 2030 तक यह दोगुनी होने की उम्मीद है. वर्तमान में भारत की जरूरतों को अधिकतर आयात से पूरा किया जाता है. इस योजना से भारत में पहली बार पूर्ण REPM उत्पादन चेन स्थापित होगी, जिससे रोजगार सृजन होगा, विदेशी निर्भरता कम होगी, घरेलू उद्योग मजबूत होंगे और देश की Net Zero 2070 प्रतिबद्धता को भी समर्थन मिलेगा.

योजना का वित्तीय ढांचा
कुल 7,280 करोड़ रुपये की योजना में शामिल हैं: 5 साल तक REPM बिक्री पर 6,450 करोड़ रुपये का बिक्री-आधारित प्रोत्साहन, और उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता. योजना के तहत कुल उत्पादन क्षमता 5 कंपनियों में बांटी जाएगी. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 1,200 MTPA क्षमता आवंटित की जाएगी. यह योजना कुल 7 साल चलेगी. पहले 2 साल में उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएंगी और इसके बाद 5 साल तक बिक्री पर प्रोत्साहन वितरित किया जाएगा.

भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता 
सरकार का कहना है कि यह परियोजना भारत को REPM उत्पादन में वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाएगी और घरेलू उद्योगों के लिए REPM आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाएगी. यह कदम 2047 तक विकसित भारत के विजन और नेट जीरो 2070 लक्ष्य की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है.

Published at : 26 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Tags :
Cabinet Meeting PM Modi Rare Earths Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Bollywood News: धनुष और कीर्ति की नई फिल्म, तेरे इश्क मैं #kfh
नए Labour Codes से बढ़ेगी Salary, लेकिन Swiggy–Zomato पर बढ़ेंगे दाम? जानिए पूरी कहानी! Paisa Live
Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत और विक्रांत का रिश्ता
Kamla Pasand Family News: दीप्ति के सुसाइड नोट ने किया चौंकाने वाला खुलासा | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Video: अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स! आवाज सुन डर गए बाबा! फिर यूजर्स ने लिए मजे
अनिरुद्धाचार्य के दरबार में अजीब तरह से हंसने लगा शख्स! आवाज सुन डर गए बाबा! फिर यूजर्स ने लिए मजे
नौकरी
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
Embed widget