हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरुणाचल प्रदेश में हजारों फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, 22 मजदूरों की मौत; PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

अरुणाचल प्रदेश में हजारों फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, 22 मजदूरों की मौत; PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

Accident in Arunachal Pradesh: घटनास्थल पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने 13 मजदूरों के शवों को बरामद कर लिया है और अन्य मजदूरों के शवों के लिए तलाश कर रही है. इस भयानक हादसे में सिर्फ एक मजदूर की जान बची है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Dec 2025 10:24 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में हुई ट्रक दुर्घटना में मारे गए और घायल लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने घोषणा की है कि हादसे में प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा, दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. 

हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर हादसे में मारे गए और घायल मजदूरों के प्रति दुख जताया है. पीएम मोदी ने कहा, 'अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में घटित भीषण हादसे में हुई जनहानि से दुखी हूं. मेरी संवेदना सभी मृत लोगों के परिवारों के साथ हैं. मैं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक खाई में गिरा

दरअसल, यह दिल दहला देने वाला हादसा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में हायलांग-चगलाघम मार्ग पर मेटेंगलियांग के पास बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को हुआ. जब मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से फिसलकर हजारों फीट गहरी खाई में गिर गया. इस भयानक में ट्रक में सवार 22 मजदूरों की मौत हो गई. वहीं, इस भीषण दुर्घटना में सिर्फ एक मजदूर जीवित निकल पाया. 

असम के तिनसुकिया के रहने वाले थे सभी मजदूर

इस भयानक हादसे में जिन 22 मजदूरों की जान चली गई, वह सभी असम के तिनसुकिया जिले के गेलापुखुरी चाय बागान के रहने वाले थे, जो अरुणाचल प्रदेश में एक साइट पर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जा रहे थे. प्रोजेक्ट साइट तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक तीखे मोड़, सीधे उतार-चढ़ाव और गहरी खाइयों से घिरा था, जहां ट्रक के टायर के फिसलने से ट्रक में सवार सभी मजदूरों की मौत हो गई. 

रेस्क्यू टीम ने 13 शव किए बरामद

बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को इस दर्दनाक हादसे के बाद राहत और बचाव दल को तुरंत तैनात किया गया. रेस्क्यू टीम ने हादसे वाली जगह से करीब 13 मजदूरों के शवों के बरामद कर लिया. वहीं, बाकी मजदूरों के शवों निकालने के लिए तलाश जारी है. रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के साथ-साथ भारतीय सेना के टीमें भी शामिल हैं. जिन मजदूरों के शवों को बरामद कर लिया गया, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

Published at : 11 Dec 2025 10:24 PM (IST)
Tags :
Assam Accident ARUNACHAL PRADESH PMO PM Modi
