प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने कहा कि राजमाता ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके विचारों और आदर्शों को प्रेरणास्रोत बताया.

पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन. समाज सेवा के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. उन्होंने जनसंघ और भाजपा को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई." पीएम मोदी ने कहा कि विजयाराजे सिंधिया जी हमारी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरी आस्था रखती थीं और उन्हें संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए भी सदैव कार्यरत रहीं.

Tributes to Rajmata Vijayaraje Scindia Ji on her birth anniversary. Her efforts to serve society will never be forgotten. She played a key role in strengthening the Jana Sangh and BJP. Vijayaraje Scindia Ji was passionate about our cultural roots and always worked to protect as… pic.twitter.com/PXP0UjUklz — Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2025

शिवराज सिंह चौहान ने किया नमन

केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अपने जीवन का हर क्षण लोक कल्याण और अंत्योदय की उन्नति के लिए समर्पित कर देने वाली, सरलता, सहजता और संवेदनशीलता की त्रिवेणी, श्रद्धेय राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं.

अपने जीवन का हर क्षण लोक कल्याण व अंत्योदय की उन्नति के लिए समर्पित कर देने वाली, सरलता, सहजता और संवेदनशीलता की त्रिवेणी, श्रद्धेय राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ!



पूज्य अम्मा महाराज जी स्नेह, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थीं। यह मेरा… pic.twitter.com/89Lq5aAI7d — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 12, 2025

'मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मिला'

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूज्य अम्मा महाराज जी स्नेह, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थीं. यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मिला. जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को आपने मध्य प्रदेश में जिस सेवा एवं समर्पण के भाव से सींचकर सशक्त बनाया, वह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति आजीवन अडिग रहने वाली श्रद्धेय राजमाता जी के प्रखर विचार सदैव हमें राष्ट्र की सेवा व जनकल्याण के लिए प्रेरित करते रहेंगे.

