हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुझे राजमाता का स्नेह मिला', शिवराज चौहान ने विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर किया याद, PM मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि

PM Modi Tribute Rajmata Vijayaraje Scindia: राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मिला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने कहा कि राजमाता ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उनके विचारों और आदर्शों को प्रेरणास्रोत बताया.

पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन. समाज सेवा के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. उन्होंने जनसंघ और भाजपा को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई." पीएम मोदी ने कहा कि विजयाराजे सिंधिया जी हमारी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरी आस्था रखती थीं और उन्हें संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए भी सदैव कार्यरत रहीं.

शिवराज सिंह चौहान ने किया नमन

केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अपने जीवन का हर क्षण लोक कल्याण और अंत्योदय की उन्नति के लिए समर्पित कर देने वाली, सरलता, सहजता और संवेदनशीलता की त्रिवेणी, श्रद्धेय राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं. 

'मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मिला'

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूज्य अम्मा महाराज जी स्नेह, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थीं. यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मिला. जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को आपने मध्य प्रदेश में जिस सेवा एवं समर्पण के भाव से सींचकर सशक्त बनाया, वह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति आजीवन अडिग रहने वाली श्रद्धेय राजमाता जी के प्रखर विचार सदैव हमें राष्ट्र की सेवा व जनकल्याण के लिए प्रेरित करते रहेंगे.

Published at : 12 Oct 2025 02:21 PM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chouhan PM Modi Rajmata Vijayaraje Scindia
