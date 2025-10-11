कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने राज्य में साल के अंत में मुख्यमंत्री पद पर संभावित बदलाव से जुड़ी खबरों पर नाराजगी जताते हुए शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को कहा कि वह किसी जल्दबाजी में नहीं हैं और उन्हें पता है कि उनकी नियति क्या है.

शिवकुमार ने कुछ मीडिया चैनल पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और यह दावा कर सनसनी फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाया कि उन्होंने बेंगलुरु के लाल बाग में लोगों से बातचीत के दौरान कहा था कि उनके मुख्यमंत्री बनने का समय नजदीक आ रहा है.

सिद्धारमैया ने पद में बदलाव की अटकलों को किया खारिज

कर्नाटक में नवंबर में जब कांग्रेस सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंच जाएगी तो राज्य में सत्ता परिवर्तन और मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसे कुछ लोग 'नवंबर क्रांति' की संज्ञा दे रहे हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद में बदलाव की अटकलों को खारिज किया है और कहा है कि वह पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे.

शिवकुमार ने कहा, 'कुछ लोगों ने इच्छा जताई है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इसका समय नजदीक आ रहा है, बस इतना ही. मीडिया में इसे तोड़-मरोड़कर न पेश करें कि मैंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने का समय नजदीक आ रहा है. कुछ मीडिया चैनल खबर दिखा रहे हैं कि डीके शिवकुमार ने कहा है कि समय नजदीक आ रहा है, मुझे कोई जल्दी नहीं है.'

मीडिया की खबरों पर उपमुख्यमंत्री ने उठाए सवाल

उन्होंने लालबाग में लोगों से अपनी बातचीत को लेकर स्पष्ट किया कि वह वहां राजनीति करने नहीं गए थे. शिवकुमार ने कहा, 'मैं मीडिया से दो टूक कह रहा हूं कि अगर आप झूठी और सनसनीखेज खबरें फैलाएंगे तो मैं भविष्य में आपका सहयोग नहीं करूंगा. मैं कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं करूंगा और न ही आपको फोन करूंगा. मुझे बिना फोन किए राजनीति करना आता है.'

उन्होंने पूछा, 'मीडिया में खबरें चलाकर कौन दावा कर रहा है कि मैंने कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने का समय नजदीक आ रहा है? मैंने ऐसा कहां कहा है? क्या मैंने कहीं ऐसा कहा है? जब किसी ने इस बारे में बात की तो मैं चुप रहा और कोई चर्चा नहीं की.'

संवाद कवर करने को लेकर उपमुख्यमंत्री की चेतावनी

मीडिया से चीजों का राजनीतिकरण करने से बचने का आग्रह करते हुए शिवकुमार ने कहा, 'हम यहां विकास कर रहे हैं. अगर आप राजनीति करेंगे तो मैं आपको आगे से ऐसे किसी दौरे या संवाद को कवर करने की अनुमति नहीं दूंगा.'

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि उनके मुख्यमंत्री बनने का समय नजदीक आ रहा है. शिवकुमार ने कहा, 'ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है. मैं जानता हूं कि मेरी नियति क्या है.'

मीडिया पर विवाद पैदा करने का आरोप

उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि ईश्वर ने अभी मुझे क्या अवसर दिया है और वह आगे मुझे कब क्या अवसर देंगे. मैं अपने राज्य के लोगों की सेवा करना चाहता हूं और बेंगलुरु के लोगों को अच्छा प्रशासन प्रदान करना चाहता हूं. इसी इरादे से मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं.'

मीडिया पर अच्छी बातों को छोड़कर विवाद पैदा करने का आरोप लगाते हुए शिवकुमार ने कहा, 'मैं आपसे कह रहा हूं कि अनावश्यक रूप से झूठी बातें न बनाएं. जब मैं यहां बैठकर बोल रहा था, तब भी इसे बड़ी खबर बनाया जा रहा था. अगर कोई झूठी बातें बना रहा है, अगर कोई चैनल गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे मीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना होगा, मेरे पास दिमाग है.'

