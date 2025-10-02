PM मोदी और अमित शाह का दशहरा उत्सव कार्यक्रम अचानक कैंसिल, जानें क्यों लिया ये फैसला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा उत्सव पर अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है. वह दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन रामलीला में जाने वाले थे, लेकिन तेज बारिश की वजह से उनका ये कार्यक्रम रद्द हो गया है. गृहमंत्री अमित शाह का केशव रामलीला पीतमपुरा आने का कार्यक्रम भी बारिश की वजह से कैंसिल हो गया.

दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में भारी बारिश के चलते रावण दहन का कार्यक्रम कैंसिल हो गया. दिल्ली, नोएडा, पटना सहित देश के कई हिस्सों में बारिश के कारण या तो रावण के पुतले गिर गए या आधे से टूट गए. रावण देखने आए कई लोग बारिश में भींगकर वापस घर चले गए.

इंद्रप्रस्थ स्थित रामलीला मैदान में भारी के कारण दशहरे का रंग फीका पड़ गया. पीएम मोदी के आने से पहले ही यहां भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे रावण का पुतला भीग गया. लाल किले स्थित रामलीला आयोजन में भी बारिश के कारण रावण का पुतला भीगने लगा तो आयोजकों ने उसे ढकने की व्यवस्था की.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)