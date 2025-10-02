हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी और अमित शाह का दशहरा उत्सव कार्यक्रम अचानक कैंसिल, जानें क्यों लिया ये फैसला?

PM मोदी और अमित शाह का दशहरा उत्सव कार्यक्रम अचानक कैंसिल, जानें क्यों लिया ये फैसला?

Dussehra Celebrations 2025: दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में भारी बारिश के चलते रावण दहन का कार्यक्रम कैंसिल हो गया. पीएम मोदी को आईपी एक्सटेंशन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होना था.

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 02 Oct 2025 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरा उत्सव पर अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है. वह दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन रामलीला में जाने वाले थे, लेकिन तेज बारिश की वजह से उनका ये कार्यक्रम रद्द हो गया है. गृहमंत्री अमित शाह का केशव रामलीला पीतमपुरा आने का कार्यक्रम भी बारिश की वजह से कैंसिल हो गया.

दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में भारी बारिश के चलते रावण दहन का कार्यक्रम कैंसिल हो गया. दिल्ली, नोएडा, पटना सहित देश के कई हिस्सों में बारिश के कारण या तो रावण के पुतले गिर गए या आधे से टूट गए. रावण देखने आए कई लोग बारिश में भींगकर वापस घर चले गए.

इंद्रप्रस्थ स्थित रामलीला मैदान में भारी के कारण दशहरे का रंग फीका पड़ गया. पीएम मोदी के आने से पहले ही यहां भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे रावण का पुतला भीग गया. लाल किले स्थित रामलीला आयोजन में भी बारिश के कारण रावण का पुतला भीगने लगा तो आयोजकों ने उसे ढकने की व्यवस्था की.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 02 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति- गृह मंत्री से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति- गृह मंत्री से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
Video: काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति- गृह मंत्री से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति- गृह मंत्री से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
Video: काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
ट्रेंडिंग
पुल कांप रहा है या कोई हिला रहा है इसे... इतनी तेज आया भूकंप कि हर कोई जमीन पर आ गया, वीडियो वायरल
पुल कांप रहा है या कोई हिला रहा है इसे... इतनी तेज आया भूकंप कि हर कोई जमीन पर आ गया, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Menstrual Health Myths: क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?
क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?
यूटिलिटी
Couple Privacy Rights: क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget