'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब

Ravi Shankar Prasad attacked Rahul Gandhi: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कोलंबिया दौरे के दौरान राहुल गांधी के दिए गए बयानों की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगाते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

Ravi Shankar Prasad attacked Rahul Gandhi: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया कोलंबिया दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर राहुल गांधी विजयादशमी जैसे शुभ अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते, लेकिन वे देश पर हमले कर रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि "राहुल गांधी भारत में भी देश और प्रधानमंत्री मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और विदेश में भी वही दोहराते हैं." प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है.

रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना

भाजपा सांसद ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति देश के विकास, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा आजादी से गाली देता है तो वह राहुल गांधी हैं. इसलिए उन्हें देश के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है. वे भारत और विदेश दोनों जगह निराधार बातें करते हैं. अगर आप विदेश में भारत का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको देश में मिली सीटें भी नहीं मिलेंगी. हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं."

राहुल गांधी ने कही थी ये बात

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम के दौरान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएँ और भाषाएं हैं और लोकतंत्र इन सबको जगह देता है, लेकिन फिलहाल भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है.

भारत की वैश्विक भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की 1.4 अरब की आबादी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भारत का ढांचा चीन से बिल्कुल अलग है. चीन केंद्रीकृत और एकरूप प्रणाली वाला देश है, जबकि भारत विविध भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों वाला जटिल देश है.

'भारत में लोकतंत्र पर व्यापक हमला'

कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वह इसको लेकर बेहद आशावादी हैं. लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीय संरचना में कई कमियां और जोखिम मौजूद हैं, जिनसे पार पाना जरूरी है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है.

राहुल गांधी ने कहा कि भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है. विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों को जगह की आवश्यकता होती है और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है. लेकिन इस समय भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है. इंजीनियरिंग छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत, चीन का पड़ोसी और अमेरिका का घनिष्ठ साझेदार है. भारत एक ऐसी जगह पर खड़ा है, जहां ताकतें आपस में टकरा रही हैं.

Published at : 02 Oct 2025 06:46 PM (IST)
इंडिया
Embed widget