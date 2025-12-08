हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावो अपमान जिसने वंदे मातरम् के रचयिता को बना दिया बागी... उद्धव के MP ने संसद में सुनाई बंकिम चंद्र और कर्नल डफिन का किस्सा

वो अपमान जिसने वंदे मातरम् के रचयिता को बना दिया बागी... उद्धव के MP ने संसद में सुनाई बंकिम चंद्र और कर्नल डफिन का किस्सा

Parliament Winter Session 2025: शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी से जुड़ी साल 1873 की एक घटना का जिक्र किया, जिसने उन्हें बागी बना दिया था.

By : योगेंद्र कुमार | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 11:45 PM (IST)
Preferred Sources

संसद में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही है. लोकसभा में सोमवार (08 दिसबंर, 2025) को पीएम मोदी के भाषण से बहस की शुरुआत हुई, जिसका जवाब कांग्रेस की ओर से डिप्टी लीडर गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी की ओर से दिया गया. इसी बहस के दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी से जुड़ी साल 1873 की एक घटना का जिक्र किया, जिसने उन्हें बागी बना दिया था.

अरविंद सावंत ने बंकिम चंद्र से जुड़ा किस्सा याद किया, जब एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें अपमानित किया था. सांसद ने इस घटना का उदाहरण यह बताने के लिए दिया कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है. शिवसेना यूबीटी सांसद ने ये किस्सा तो सुनाया, लेकिन हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते थे कि क्यों एक मामूली सी कहासुनी ब्रिटिश हुकूमत के लिए नाक का सवाल बन गई थी और कैसे इस घटना ने वंदे मातरम् की नींव रख दी.

मुर्शिदाबाद में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे बंकिम चंद्र

यह घटना 15 दिसंबर, 1873 की है. उस समय बंकिम चंद्र केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार में अधिकारी भी थे. वह मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे. भले ही पद ऊंचा हो, लेकिन उस समय 'काले' (भारतीय) और 'गोरे' (अंग्रेज) का भेदभाव बहुत ज्यादा था. अंग्रेजों के लिए वह समय उगता हुआ सूरज था. दुनियाभर में उनकी तूती बोल रही थी. उनकी नजर में कोई भी भारतीय कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों न हो, उसे वो अपमानित ही करते थे. बंगाल के बहरामपुर छावना इलाका उस समय अंग्रेजों का गढ़ था, जहां उनके ही नियम-कायदे चलते थे.

कर्नल डफिन ने बंकिम को पालकी से उतारा

बंकिम चंद्र पालकी में बैठकर अपने काम से लौट रहे थे. सर्दियों की दोपहर थी. जब उनकी पालकी बहरामपुर के 'लालदीघी मैदान' के पास से गुजर रही थी, उस समय मैदान में अंग्रेज सैनिक क्रिकेट खेल रहे थे. इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल डफिन भी था, जो बहरामपुर छावनी का कमांडिंग ऑफिसर था. जैसे ही बंकिम चंद्र की पालकी मैदान के करीब पहुंची, कर्नल डफिन आग-बबूला हो गया. दरअसल अंग्रेजों ने नियम बनाया हुआ था कि अगर कोई अंग्रेज सामने हो तो भारतीय अपनी सवारी से उतरकर सम्मान प्रकट करें या अपना रास्ता बदल लें. जब बंकिम ने ऐसा कुछ नहीं किया तो अंग्रेज जलभुन गए. डफिन अपना खेल रोककर गुस्से में दौड़कर आया और उसने पालकी रुकवा दी.

अंग्रेज अधिकारी डफिन ने न सिर्फ पालकी रुकवाई बल्कि जो लोग पालकी में बंकिम चंद्र को लेकर चल रहे थे, उनको गालियां भी दीं. इतना ही नहीं अंग्रेज कर्नल ने बंकिम चंद्र को पालकी से उतारकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और धक्का देने की कोशिश की. उसने दुनिया के जाने-माने साहित्यकार बंकिम को उस दिन तो रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस अपमान ने बंकिम चंद्र के अंदर एक बैचेनी पैदा कर दी. जो जिले में लॉ एंड ऑर्डर संभालता हो, उसे इस तरह अपमानित किया जाए, ये तो शायद ही किसी को सहनीय हो. हालांकि उस दिन बंकिम चंद्र खामोश रहे, लेकिन डफिन को उसकी गलती एहसास कराने का ठान लिया.

बंकिम चंद्र ने कर्नल डफिन के खिलाफ दर्ज करा दिया केस

उस दौर में ऐसे कई वाकिया सामने आते थे, लेकिन भारतीय अधिकारी अपना अपमान पी जाते थे क्योंकि उन्हें नौकरी जाने का डर रहता था, लेकिन बंकिम चंद्र ने अगले ही दिन कर्नल डफिन के खिलाफ अदालत में आपराधिक मामला दर्ज करा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि डफिन ने उन पर सार्वजनिक अपमान किया और साथियों के साथ मिलकर हमला भी किया. यह खबर काफी तेजी से जिले और आसपास के जिलों में फैल गई कि एक भारतीय डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अंग्रेज कर्नल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

यह मामला जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर विंटर के पास पहुंचा. विंटर बखूबी जानते थे कि अगर ये मामला आगे बढ़ा तो इसमें ब्रिटिश हुकूमत की बदनामी होगी और गोरे अफसर को काले मजिस्ट्रेट के सामने कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, जो उन्हें मंजूर नहीं था. मिस्टर विंटर ने बंकिम चंद्र पर दबाव बनाया कि वह केस वापस ले लें. उन्होंने कहा, 'कर्नल डफिन आपको पहचानते नहीं थे, उन्हें लगा कि आप कोई आम आदमी हैं.' बंकिम ने विंटर को जवाब दिया कि सवाल यह नहीं है कि वे कौन हैं. सवाल यह है कि क्या किसी आम भारतीय को भी इस तरह अपमानित करने का अधिकार किसी अंग्रेज अधिकारी को है? उन्होंने केस वापस लेने से साफ इनकार कर दिया.

जब भरी अदालत में कर्नल डफिन ने मांगी बंकिम से माफी

12 जनवरी 1874 को बहरामपुर की अदालत खचाखच भरी हुई थी. हजारों की भीड़ बाहर जमा थी. हर कोई देखना चाहता था कि क्या अंग्रेज जज अपने ही देश के कर्नल को सजा देगा? अदालत ने गवाहों को बुलाया. बंकिम चंद्र ने अपने पक्ष में कई स्थानीय लोगों और यहां तक कि कुछ अन्य अधिकारियों की गवाही भी तैयार रखी थी. मामला शीशे की तरह साफ था- डफिन दोषी थे. जज भी मिस्टर विंटर ही थे, जो बंकिम पर दबाव बना रहे थे. हालांकि उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नल डफिन से कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और उनका व्यवहार गलत था. विंटर ने डफिन को सलाह दी कि वे खुली अदालत में माफी मांग लें, अन्यथा कानून अपना काम करेगा. खुद को घिरता देख कर्नल डफिन का अहंकार टूट गया. भरी अदालत में, सैकड़ों भारतीयों के सामने लेफ्टिनेंट कर्नल डफिन ने बंकिम चंद्र चटर्जी से औपचारिक रूप से माफी मांगी. यह उस समय की बहुत बड़ी घटना थी.

About the author योगेंद्र कुमार

योगेंद्र कुमार बीते 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और राष्‍ट्रीय-अंतरराष्‍ट्रीय विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि रखते हैं. खबरों की दुनिया के अलावा क्रिकेट और फिल्‍मों में खास दिलचस्‍पी है.
Read
Published at : 08 Dec 2025 11:45 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram Arvind Sawant Uddhav Thackeray Parliament Winter Session 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
बिहार
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20: इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
Advertisement

वीडियोज

Bengal Babri Masjid Row: काउंटिंग के लिए लगानी पड़ी मशीन, नींव रखने के बाद कहा से आया पैसा?
Vande Matram Controversy: विवादों में किसने घसीटा? 150 साल बाद गरमाया वंदे मातरम का मुद्दा...
Indian Rupee Hits Record Low: गिरते रुपये पर चर्चा से भाग रही सरकार? देखिए सबसे सटीक विश्लेषण
Indigo Crisis:'अच्छे से बात भी नहीं करते' 6वें दिन भी इंडिगो संकट बरकरार | DGCA | Civil Aviation
LIVE शो में AIMIM प्रवक्ता पर क्यों आग बबूला हो गए Rakesh Sinha? | TMC | Vande Mataram Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
बिहार
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20: इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
इतिहास रचने से 1 विकेट दूर जसप्रीत बुमराह, बन जाएंगे ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज
ओटीटी
Hollywood OTT Releases: इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते OTT पर हॉलीवुड का राज, 'सुपरमैन' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
यूटिलिटी
UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात
UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात
लाइफस्टाइल
Benefits of Boredom: कभी-कभी बोर होना क्यों जरूरी, जानें एक्सपर्ट इसे क्यों कहते हैं ब्रेन का फ्रेश स्टार्ट?
कभी-कभी बोर होना क्यों जरूरी, जानें एक्सपर्ट इसे क्यों कहते हैं ब्रेन का फ्रेश स्टार्ट?
ट्रेंडिंग
Video: भीड़ में खुद पर पेट्रोल छिड़क प्रदर्शन कर रहे थे नेता जी, कार्यकर्ता ने माचिस जला लगा दी आग- वीडियो वायरल
भीड़ में खुद पर पेट्रोल छिड़क प्रदर्शन कर रहे थे नेता जी, कार्यकर्ता ने माचिस जला लगा दी आग- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget