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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएंबुलेंस बनी आग का गोला, फट गया ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 मरीज की मौत

एंबुलेंस बनी आग का गोला, फट गया ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 मरीज की मौत

ओडिशा के मयूरभंज में एक अस्पताल के बाहर गुरुवार को एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 35 वर्षीय मरीज सुजोष बारिक की मौत हो गई. वह गंभीर रक्त संक्रमण के इलाज के लिए भुवनेश्वर ले जाया जा रहा था.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 09:06 AM (IST)
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ओडिशा के मयूरभंज जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. उदाला उप-मंडलीय अस्पताल के बाहर खड़ी एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 35 साल के मरीज की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलसकर घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, मरीज को गंभीर रक्त संक्रमण के इलाज के लिए भुवनेश्वर के अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में संदिग्ध रिसाव के कारण आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में भीषण रूप ले लिया.

ऑक्सीजन देने के लिए खोला था सिलेंडर का वाल्व

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पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान कुंडाबाई निवासी सुजोष बारिक के रूप में हुई है. वह उदाला थाना क्षेत्र का रहने वाला था और गंभीर रक्त संक्रमण से पीड़ित था. बेहतर इलाज के लिए उसे एंबुलेंस से भुवनेश्वर ले जाने की तैयारी थी.

इसी दौरान एंबुलेंस चालक ने मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर का वाल्व खोला. पुलिस को आशंका है कि सिलेंडर या उससे जुड़े उपकरण में रिसाव होने के कारण आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हो गया.

मरीज को बचाने की कोशिश में दो लोग झुलसे

उदाला थाने के प्रभारी निरीक्षक बनमाली बारिक ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण लगी आग से एंबुलेंस के अंदर मरीज की मौत हो गई. उसे बचाने की कोशिश के दौरान दो अन्य लोग भी झुलसकर घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने जलती हुई एंबुलेंस से सुजोष बारिक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुका था. गंभीर चोटों के कारण कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई.

विस्फोट से एंबुलेंस की छत उड़ी, जांच शुरू

विस्फोट इतना जोरदार था कि एंबुलेंस की छत उड़ गई. घटना की सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

पुलिस ने बताया कि एंबुलेंस एक निजी संचालक से किराये पर ली गई थी. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर में रिसाव होने की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़िएः अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 09 Oct 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Odisha Mayurbhanj Ambulance Accident
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