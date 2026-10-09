एंबुलेंस बनी आग का गोला, फट गया ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 मरीज की मौत

ओडिशा के मयूरभंज जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. उदाला उप-मंडलीय अस्पताल के बाहर खड़ी एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 35 साल के मरीज की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलसकर घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, मरीज को गंभीर रक्त संक्रमण के इलाज के लिए भुवनेश्वर के अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में संदिग्ध रिसाव के कारण आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में भीषण रूप ले लिया.

ऑक्सीजन देने के लिए खोला था सिलेंडर का वाल्व

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान कुंडाबाई निवासी सुजोष बारिक के रूप में हुई है. वह उदाला थाना क्षेत्र का रहने वाला था और गंभीर रक्त संक्रमण से पीड़ित था. बेहतर इलाज के लिए उसे एंबुलेंस से भुवनेश्वर ले जाने की तैयारी थी.

#WATCH | Mayurbhanj, Odisha: Fire tenders reached the spot after a private ambulance caught fire at the Udala Hospital. More details are awaited. https://t.co/HsYGCV1fja — ANI (@ANI) October 8, 2026

इसी दौरान एंबुलेंस चालक ने मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर का वाल्व खोला. पुलिस को आशंका है कि सिलेंडर या उससे जुड़े उपकरण में रिसाव होने के कारण आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हो गया.

मरीज को बचाने की कोशिश में दो लोग झुलसे

उदाला थाने के प्रभारी निरीक्षक बनमाली बारिक ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण लगी आग से एंबुलेंस के अंदर मरीज की मौत हो गई. उसे बचाने की कोशिश के दौरान दो अन्य लोग भी झुलसकर घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने जलती हुई एंबुलेंस से सुजोष बारिक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुका था. गंभीर चोटों के कारण कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई.

विस्फोट से एंबुलेंस की छत उड़ी, जांच शुरू

विस्फोट इतना जोरदार था कि एंबुलेंस की छत उड़ गई. घटना की सूचना मिलने के बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

पुलिस ने बताया कि एंबुलेंस एक निजी संचालक से किराये पर ली गई थी. मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर में रिसाव होने की आशंका जताई जा रही है.

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