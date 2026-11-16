दिवाली पर मायके आई इंडिगो की कर्मचारी की जंगल में मिली लाश, दोस्त पर गहराया शक

दिवाली पर घर लौटना इंडिगो की एक कर्मचारी वर्षा तुर्कर के लिए ट्रेजिडी बन गया. महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के एक जंगल में उनका खून से लथपथ शव मिला. पुलिस उस दोस्त से पूछताछ कर रही है जो उस समय उनके साथ था और मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो के टिकट काउंटर पर काम करने वालीं वर्षा अपनी ढाई साल की बेटी के साथ दिवाली मनाने के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अपने मायके गई थीं. उनकी शादी 2024 में हुई थी और उनके पति फिलहाल इंदौर में रहते हैं. जिस बोंद्रानी वन क्षेत्र में उनका शव मिला, वह पड़ोसी गोंदिया जिले में है जो महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा के करीब है.

दोस्त के साथ घूमने निकली

पुलिस सोर्स के मुताबिक वर्षा शाम को 4 बजे शनिवार को अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए गई थीं. वर्षा अपने दोस्त नितेश अग्रवाल के साथ वैनगंगा नदी के किनारे गई. कुछ घंटों बाद अग्रवाल ने उसके परिवार को एक घटना के बारे में जानकारी दी. जब परिजन महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा के पास बोंद्रानी वन क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वर्षा से बहुत अधिक खून बह रहा था. उसे तुरंत एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 7:00 बजे उसे मृत घोषित कर दिया.

दोस्त पर पुलिस को शक

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक वर्षा पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था. अग्रवाल ने दावा किया कि नकाबपोश अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया और लूटपाट की. हालांकि, पुलिस को तब शक हुआ जब उन्होंने देखा कि एक हिंसक हमले का दावा करने के बावजूद अग्रवाल को कोई चोट नहीं आई थी. पुलिस ने उनके बयानों में विसंगतियां पाई हैं और उनसे विस्तार से पूछताछ करने के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया है. पत्रकारों से बात करते हुए वर्षा के पिता ने कहा, "वह मेरी सबसे बड़ी बेटी थी। घटना होने के बाद मुझे इस बारे में पता चला.''

पत्रकारों से बात करते हुए वर्षा के पिता ने कहा, "वह मेरी सबसे बड़ी बेटी थी. घटना होने के बाद मुझे इस बारे में पता चला.'' अधिकारी रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं और सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं. जांचकर्ताओं ने कहा कि मौत का असली कारण, कथित लूटपाट से जुड़ी परिस्थितियां और हमलावरों की पहचान जांच आगे बढ़ने के साथ स्पष्ट हो जाएगी.

पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच जारी रखे हुए है.

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