दिल्ली-NCR में साइबर अपराधियों ने अब आम लोगों के बैंक खातों के बजाय वित्तीय कंपनियों के सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. पिछले तीन महीनों में 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से 65 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आया है. हैरानी की बात यह है कि अपराधियों ने कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाकर उन लोन की रकम अपने खातों में ट्रांसफर कराई, जिन्हें मंजूरी तो मिल चुकी थी, लेकिन ग्राहकों को अभी जारी नहीं किया गया था. दिल्ली पुलिस ने इन मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में कम से कम एक मामले में AI आधारित हैकिंग टूल के इस्तेमाल के संकेत भी मिले हैं.

क्या है पूरा मामला?

द इंडियन एक्सप्रेस की 16 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 12 NBFC कंपनियों ने पिछले तीन महीनों के दौरान साइबर हमलों में 65 करोड़ रुपये से अधिक की रकम गंवाई है. दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इन मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका मुख्य रूप से उन बैंक खातों को तैयार करने या उपलब्ध कराने से जुड़ी बताई गई है, जिनमें ठगी की रकम पहुंचाई गई.

पुलिस के मुताबिक, करीब 18 करोड़ रुपये ऐसी रकम में से पहचान कर जब्त किए गए, जिन्हें अपराधी नकदी या क्रिप्टोकरेंसी में बदलने की कोशिश कर रहे थे. यह पूरी 65 करोड़ रुपये की रकम की बरामदगी नहीं है. बाकी रकम का पता लगाने और उसके लेन-देन की कड़ियां जोड़ने की जांच जारी है.

यह मामला सिर्फ दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इसी अवधि में देशभर की NBFC कंपनियों से जुड़ी 150 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं और कुल नुकसान 300 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है. ये आंकड़े पुलिस अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित हैं.

NBFC कंपनियां क्या होती हैं?

NBFC का पूरा नाम नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है. ये ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो लोगों और कारोबारियों को लोन देने, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम करती हैं. उदाहरण के तौर पर वाहन लोन, पर्सनल लोन, छोटे कारोबार के लिए कर्ज और उपभोक्ता ऋण जैसी सेवाएं इनके दायरे में आ सकती हैं.

NBFC और बैंक दोनों कर्ज दे सकते हैं, लेकिन दोनों की कानूनी और नियामकीय व्यवस्था एक जैसी नहीं है. NBFC कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन के तहत काम करती हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के कारण इन कंपनियों के लोन आवेदन, मंजूरी और भुगतान की प्रक्रिया भी तेजी से ऑनलाइन हुई है. यही डिजिटल व्यवस्था अब साइबर अपराधियों के निशाने पर है.

हैकर्स ने ठगी को कैसे अंजाम दिया?

इस मामले में सामने आया तरीका आम ऑनलाइन ठगी से अलग है. आमतौर पर साइबर अपराधी किसी व्यक्ति को फोन करके OTP हासिल करते हैं या फर्जी लिंक के जरिए उसके बैंक खाते तक पहुंच बनाते हैं. लेकिन यहां अपराधियों ने कथित तौर पर NBFC कंपनियों के डिजिटल सिस्टम को निशाना बनाया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हैकर्स ने कंपनियों के ऐप या वेबसाइट के फ्रंट-एंड यानी उस हिस्से में सेंध लगाई, जहां लोन आवेदन और दूसरी सेवाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होती है. इसके लिए मैलवेयर का इस्तेमाल किया गया. मैलवेयर एक ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत तरीके से प्रवेश कर जानकारी हासिल कर सकता है या सिस्टम के कामकाज को प्रभावित कर सकता है.

पुलिस के अनुसार, कुछ मामलों में यह मैलवेयर सात से आठ दिन तक सिस्टम में सक्रिय रहा. इस दौरान अपराधियों ने उन लोन की जानकारी जुटाई जिन्हें मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन जिनकी रकम अभी ग्राहकों के खातों में नहीं भेजी गई थी.

इसके बाद अपराधियों ने भुगतान से जुड़े निर्देशों में कथित तौर पर बदलाव किया और असली ग्राहक के बैंक खाते की जगह फर्जी खातों का इस्तेमाल किया. इस तरह लोन की रकम गलत खातों में पहुंचा दी गई.

फायरवॉल को चकमा देने का तरीका क्या था?

इस साइबर हमले का एक अहम पहलू कंपनियों के फायरवॉल और क्लाउड सर्वर से जुड़ा बताया गया है. फायरवॉल किसी कंपनी के डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा करने वाली व्यवस्था होती है. यह तय करती है कि कौन-सा डिजिटल ट्रैफिक या अनुरोध सिस्टम में प्रवेश कर सकता है.

कई कंपनियां अपनी वेबसाइट और ऐप को चलाने के लिए क्लाउड सर्वर या डेटा सेंटर की सेवाएं लेती हैं. सुरक्षा के लिए वे कुछ भरोसेमंद IP एड्रेस को अपनी 'व्हाइटलिस्ट' में शामिल कर देती हैं. यानी इन पहचाने गए एड्रेस से आने वाले अनुरोधों को सिस्टम भरोसेमंद मानता है.

पुलिस के मुताबिक, अपराधियों ने इसी व्यवस्था का फायदा उठाया. उन्होंने ऐसे क्लाउड सर्वर और IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जिन्हें संबंधित कंपनी का फायरवॉल पहले से भरोसेमंद मानता था. इसके बाद भुगतान से जुड़े निर्देश ऐसे भेजे गए कि वे सामान्य और वैध अनुरोध जैसे दिखाई दिए. पुलिस का दावा है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर रकम दूसरे खातों में भेजना संभव हुआ.

AI टूल का इस्तेमाल कितना अहम है?

इस मामले में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी जांच का महत्वपूर्ण पहलू है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, कम से कम एक मामले में AI आधारित टूल का इस्तेमाल कर कमांड स्क्रिप्ट भेजे जाने के संकेत मिले हैं.

रिपोर्ट में अक्टूबर के एक मामले का जिक्र है, जिसमें एक NBFC से करीब 3 करोड़ रुपये की ठगी हुई. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जांच में CyberStrikeAI नाम के चीनी AI प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के संकेत मिले. हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सभी 12 कंपनियों पर हुए हमलों में इसी टूल का इस्तेमाल किया गया था. फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में ऐसा दावा नहीं है.

AI टूल अपराधियों को कुछ तकनीकी काम तेजी से करने और हमले की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर दोहराने में मदद कर सकते हैं. लेकिन AI अपने आप में साइबर अपराध का प्रमाण नहीं है. इस मामले में किस टूल का इस्तेमाल कहां और किसने किया, यह जांच का विषय है.

किन कंपनियों को कितना नुकसान हुआ?

रिपोर्ट में कई घटनाओं का विवरण दिया गया है. इनमें सबसे चर्चित मामलों में Hero FinCorp का मामला शामिल है. पुलिस के मुताबिक, 17 अगस्त को कंपनी से करीब 12 करोड़ रुपये की रकम 317 से अधिक अनधिकृत लेन-देन के जरिए निकाली गई. इन लेन-देन में कम से कम 165 IP एड्रेस का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है.

इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर में भी कई कंपनियों ने शिकायतें दर्ज कराईं. एक NBFC ने 18 से 21 सितंबर के बीच 2.75 करोड़ रुपये के नुकसान की शिकायत की. अक्टूबर में एक कंपनी ने तीन दिनों में 10.59 करोड़ रुपये और दूसरी ने 10.52 करोड़ रुपये के नुकसान की शिकायत दर्ज कराई. 21 अक्टूबर को Unifinz Pvt Ltd ने दो दिनों में 550 लेन-देन के जरिए 12.49 करोड़ रुपये की कथित ठगी की शिकायत की.

ये अलग-अलग शिकायतों में दर्ज रकम हैं. इन्हें जोड़कर या इनके आधार पर किसी एक कंपनी के कुल नुकसान का अनुमान लगाते समय सावधानी जरूरी है.

म्यूल अकाउंट क्या है?

इस पूरे नेटवर्क में म्यूल अकाउंट यानी ऐसे बैंक खातों की भूमिका अहम है, जिनका इस्तेमाल ठगी या अवैध लेन-देन से हासिल रकम को इधर-उधर भेजने के लिए किया जाता है. कई बार ये खाते दूसरे लोगों के नाम पर खुलवाए जाते हैं. खाताधारक को कमीशन या दूसरे लालच देकर उसका बैंक खाता इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ मामलों में पहचान से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल भी होता है.

अपराधी सीधे अपने खाते में रकम लेने के बजाय कई खातों के जरिए पैसा आगे भेजते हैं. इससे जांच एजेंसियों के लिए असली लाभार्थी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार 20 लोगों की भूमिका म्यूल अकाउंट तैयार करने या उपलब्ध कराने से जुड़ी है. हालांकि, गिरफ्तारियां अपने आप में पूरे साइबर नेटवर्क का खुलासा नहीं करतीं. पुलिस को अब भी रकम के अंतिम लाभार्थियों और सिस्टम में सेंध लगाने वालों की भूमिका की जांच करनी है.

कंपनियों की सुरक्षा में कहां चूक हुई?

पुलिस अधिकारियों ने इन घटनाओं के पीछे कंपनियों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डिजिटल सिस्टम में कमजोरियों की बात कही है. खासकर छोटी NBFC कंपनियों के सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और भुगतान व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं.

एक और समस्या यह है कि कुछ कंपनियां लोन के भुगतान और बैंक रिकॉर्ड का मिलान तुरंत नहीं करतीं. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कुछ संस्थाओं में यह प्रक्रिया साप्ताहिक या पखवाड़े के आधार पर होती है. ऐसे में अपराधियों को सिस्टम में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाने और रकम निकालने के लिए समय मिल सकता है. जब कंपनी को पता चलता है कि ग्राहक को लोन की रकम नहीं मिली, तब तक पैसा कई खातों से आगे भेजा जा चुका होता है.

RBI के नियम क्या कहते हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई 2026 को NBFC कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा, तकनीकी जोखिम, लचीलापन और आश्वासन से जुड़ा नया ढांचा जारी किया. इसके तहत NBFC को साइबर सुरक्षा मजबूत करने, जोखिमों की पहचान करने और घटना होने पर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी दी गई है.

RBI के निर्देशों के मुताबिक, NBFC को साइबर घटना का पता चलने के छह घंटे के भीतर RBI के DAKSH प्लेटफॉर्म पर इसकी सूचना देनी होती है. साथ ही CERT-In को भी सक्रिय रूप से जानकारी देनी होती है. कंपनियों के पास घटना से निपटने, सिस्टम बहाल करने और वरिष्ठ प्रबंधन तक सूचना पहुंचाने की लिखित प्रक्रिया भी होनी चाहिए.

आगे क्या चुनौती है?

इस मामले ने साफ कर दिया है कि साइबर अपराध का खतरा सिर्फ आम लोगों के बैंक खातों तक सीमित नहीं है. अब डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों के भुगतान सिस्टम, API, क्लाउड सर्वर और सॉफ्टवेयर भी निशाने पर हैं. अगर किसी कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, तो अपराधी ग्राहक को सीधे धोखा दिए बिना भी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं.

आगे की सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि कंपनियों के सिस्टम में सेंध किसने लगाई, म्यूल खातों के पीछे कौन लोग हैं और ठगी की बाकी रकम कहां पहुंची. कंपनियों को नियमित सुरक्षा ऑडिट, सिस्टम अपडेट, भुगतान निर्देशों की अतिरिक्त जांच और संदिग्ध लेन-देन की रियल-टाइम निगरानी पर जोर देना होगा.

दिल्ली-NCR की 12 NBFC कंपनियों से 65 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित साइबर ठगी सिर्फ आर्थिक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल वित्तीय व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है. इस घटना में अपराधियों ने लोन मंजूरी और भुगतान के बीच मौजूद तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाया. AI टूल के इस्तेमाल के संकेत इस खतरे को और गंभीर बनाते हैं, लेकिन असली सबक यह है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार मजबूत साइबर सुरक्षा के बिना जोखिम भरा हो सकता है.