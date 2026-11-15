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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचक्रवात का फिर मंडरा रहा खतरा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश और बंगाल में अलर्ट, IMD का अपडेट

चक्रवात का फिर मंडरा रहा खतरा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश और बंगाल में अलर्ट, IMD का अपडेट

ओडिशा में तीन हफ्तों के भीतर तीसरे संभावित चक्रवात का खतरा है. IMD ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Nov 2026 02:02 PM (IST)
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार ओडिशा तीन हफ्तों में तीसरे संभावित साइक्लोन की आशंका है. दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार तक एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. IMD ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और अगले 24 घंटों में उसी इलाके में एक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा. इसके बाद, यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और सोमवार तक दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के बीच वाले हिस्सों में एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा.

IMD ने कहा कि बुधवार तक यह सिस्टम और अधिक ताकतवर होकर चक्रवाती तूफा में बदल सकता है. विभाग ने मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को रविवार तक तट पर वापस लौटने और मौसम संबंधी अपडेट व चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है. आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि मौसम विभाग ने अभी तक यह नहीं बताया है कि यह तूफान कहां टकराएगा और इसका रास्ता क्या होगा.

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ओडिशा तीसरे चक्रवात के लिए तैयार

मंत्री पुजारी ने कहा कि राज्य तीन हफ्तों में आने वाले तीसरे संभावित चक्रवात से निपटने के लिए अपने कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ पूरी तरह तैयार है. उन्होंने बताया कि इससे पहले दो गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब और मुरसु ओडिशा को प्रभावित कर चुके हैं, हालांकि वे दोनों पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के तटों से टकराए थे. उन्होंने समाचार एजेंसी PTI को बताया, "हमें नहीं पता कि आने वाला चक्रवात ओडिशा के तट से टकराएगा या नहीं, लेकिन 'अर्नब' चक्रवात के असर को देखते हुए हमें तैयार रहना होगा. सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को अलर्ट पर रखा है, खासकर दक्षिणी, उत्तरी और तटीय क्षेत्रों के जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है." 

जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर मिला निर्देश

विशेष राहत आयुक्त राजेश पी. पाटिल ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि IMD की तरफ से ऑरेंज और येलो चेतावनी कैटेगरी में रखे गए जिलों के अधिकारी विशेष रूप से सतर्क रहें. पुजारी ने कहा कि भले ही चक्रवात ओडिशा के तट से न टकराए, फिर भी राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है. उन्होंने दोहराया कि मौसम विभाग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह सिस्टम कहां टकराएगा और इसका रास्ता क्या होगा. भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को कुछ जगहों पर 7-11 सेमी भारी बारिश का अनुमान जताया है. वहीं, गुरुवार और शुक्रवार को आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 12-20 सेमी तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Nov 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
IMD Odisha Bay Of Bengal
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