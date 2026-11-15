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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिगो की पुणे-गुवाहाटी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 192 लोग थे सवार, सामने आई वजह

इंडिगो की पुणे-गुवाहाटी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 192 लोग थे सवार, सामने आई वजह

इंडिगो की पुणे-गुवाहाटी फ्लाइट 6E 0623 के लैंडिंग गियर में खराबी के बाद पुणे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान में सवार सभी 192 लोग सुरक्षित हैं.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 12:19 PM (IST)
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पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 0623 को रविवार (15 नवंबर 2026) की सुबह पुणे हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. इस दौरान फ्लाइट में 192 लोग सवार थे. टेकऑफ भरने के बाद विमान का लैंडिंग गियर अंदर नहीं जा पाया था. हालांकि, सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुणे एयरपोर्ट प्रशासन ने ATC इंडिगो और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया. भारतीय वायु सेना (IAF) ने फुल इमरजेंसी घोषित कर दी, जिसके बाद आपातकालीन प्रक्रियाएं शुरू कर दी गईं. फायर सर्विस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Guwahati Pune Airport Breaking News Abp News INDIGO
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