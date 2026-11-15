इंडिगो की पुणे-गुवाहाटी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 192 लोग थे सवार, सामने आई वजह

पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 0623 को रविवार (15 नवंबर 2026) की सुबह पुणे हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी. इस दौरान फ्लाइट में 192 लोग सवार थे. टेकऑफ भरने के बाद विमान का लैंडिंग गियर अंदर नहीं जा पाया था. हालांकि, सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुणे एयरपोर्ट प्रशासन ने ATC इंडिगो और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया. भारतीय वायु सेना (IAF) ने फुल इमरजेंसी घोषित कर दी, जिसके बाद आपातकालीन प्रक्रियाएं शुरू कर दी गईं. फायर सर्विस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया.

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