Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, समझें मायने?

NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, समझें मायने?

NSA अजीत डोभाल का चीन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सीमा पर हाल ही में कथित तौर पर तनाव की स्थिति बन गई थी. साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आने वाले हैं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 25 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की. यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने वाले हैं.

हालांकि शी जिनपिंग की यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ के अधिकारी उम्मीद लगाए हुए हैं. शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हो सकती है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है.

होने वाली है SR बातचीत

आज होने वाली विशेष प्रतिनिधियों (SR) की बातचीत के 25वें दौर से पहले NSA अजीत डोभाल और उपराष्ट्रपति हान झेंग ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. दोनों ने सहमति के अनुरूप आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया.

डोभाल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे हैं. डोभाल, वांग यी के साथ सीमा विवाद पर भारत-चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव (SR) बातचीत में हिस्सा लेंगे. SR बातचीत प्रक्रिया 2003 में भारत-चीन सीमा के 3,488 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद को पूरी तरह से सुलझाने के लिए शुरू की गई थी.

सीमा विवाद पर एस जयशंकर का बयान

सीमा विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार (22 अगस्त) को कहा कि चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता जरूरी है. उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीनी सैनिकों के आक्रामक रवैये की खबरें आई थी.

जयशंकर ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा, "मुझे लगता है कि हमने 2020 की गर्मियों और 2024 की ठढ़ के बीच एक बहुत बुरे दौर का सामना किया, और यह मुख्य रूप से सीमावर्ती इलाकों की स्थिति का नतीजा था. सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता अच्छे संबंधों के लिए जरूरी है और सीमा की स्थिति ही काफी हद तक संबंधों की स्थिति तय करेगी."

वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 12 अगस्त को कहा था कि चीन-भारत सीमा की स्थिति... फिलहाल स्थिति आम तौर पर स्थिर है.

Input By : पीटीआई
और पढ़ें

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Ajit Doval NSA Breaking News Abp News CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, समझें मायने?
NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, समझें मायने?
इंडिया
चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?
चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?
इंडिया
चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, इम्पोर्ट पर बदला नियम
चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, इम्पोर्ट पर बदला नियम
इंडिया
धतूरा बेचने पर एक्शन, Amazon, Swiggy और BigBasket के फूड लाइसेंस सस्पेंड
धतूरा बेचने पर एक्शन, Amazon, Swiggy और BigBasket के फूड लाइसेंस सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
टेंपो ने लिया कट, सफारी ने मारी टक्कर, रोंगटे खड़े कर देगा Video
अयोध्या में 'मछली दावत','गिरगिट' कौन ?
'मछली भोज' में 27 का सियासी 'कांटा'!
शिक्षा, परीक्षा की लड़ाई...आरक्षण तक कैसे आई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, समझें मायने?
NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, समझें मायने?
बिहार
Patna TRE-4 Protest Live Updates: पटना में आज CM आवास का घेराव, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर BJP बोली- 'सरकार…'
Live: पटना में आज CM आवास का घेराव, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर BJP बोली- 'सरकार…'
इंडिया
चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?
चीनी के दाम ने मचाया हाहाकार! सरप्लस का अनुमान कैसे कमी में बदला?
स्पोर्ट्स
क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम
क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' का दूसरे मंडे कैसा रहा हाल, जानें- 11वें दिन का कलेक्शन
विश्व
'ऑपरेशन सिंदूर' में ईरान ने दिया पाकिस्तान का साथ? हुआ बड़ा खुलासा
'ऑपरेशन सिंदूर' में ईरान ने दिया पाकिस्तान का साथ? हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इस IPS अधिकारी के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई? हाईकोर्ट में होना है पेश
इस IPS अधिकारी के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई? हाईकोर्ट में होना है पेश
इंडिया
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
चीनी की कीमतें बढ़ने पर हुआ सवाल तो मुस्कुराए कृषि मंत्री शिवराज, बोले- 'सब इंतजाम...'
ENT LIVE
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
Anup Jalota ने चौथी शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘अब प्यार नहीं होगा’
ENT LIVE
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
Asim Riaz ने Himanshi Khurana के Religion वाले बयान पर दिया जवाब, Paras Chhabra को भी घेरा
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
Kangana Ranaut के ‘सस्ती कॉपी’ तंज पर Taapsee Pannu का पलटवार, फिर गरमाई पुरानी Cold War
ENT LIVE
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
Govinda ने Fake और AI Content पर लिया Legal Action, 100 करोड़ तक Damages की चेतावनी
ENT LIVE
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Paritosh Tripathi ने किया Samay Raina का बचाव, बोले- क्या देखना है ये दर्शकों के हाथ में है
Embed widget