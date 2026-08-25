NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, समझें मायने?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की. यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने वाले हैं.

हालांकि शी जिनपिंग की यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ के अधिकारी उम्मीद लगाए हुए हैं. शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हो सकती है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है.

होने वाली है SR बातचीत

आज होने वाली विशेष प्रतिनिधियों (SR) की बातचीत के 25वें दौर से पहले NSA अजीत डोभाल और उपराष्ट्रपति हान झेंग ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. दोनों ने सहमति के अनुरूप आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया.

डोभाल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे हैं. डोभाल, वांग यी के साथ सीमा विवाद पर भारत-चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव (SR) बातचीत में हिस्सा लेंगे. SR बातचीत प्रक्रिया 2003 में भारत-चीन सीमा के 3,488 किलोमीटर लंबे सीमा विवाद को पूरी तरह से सुलझाने के लिए शुरू की गई थी.

On 25 August, NSA and Special Representative on the India-China Boundary Question, Shri Ajit Doval called on H.E. Han Zheng, Vice President of the People's Republic of China. Prior to the 25th Round of the SR Talks today, NSA and VP Han discussed ways to strengthen peace &… pic.twitter.com/Mm34aOiAp6 — India in China (@EOIBeijing) August 25, 2026

सीमा विवाद पर एस जयशंकर का बयान

सीमा विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार (22 अगस्त) को कहा कि चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता जरूरी है. उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीनी सैनिकों के आक्रामक रवैये की खबरें आई थी.

जयशंकर ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा, "मुझे लगता है कि हमने 2020 की गर्मियों और 2024 की ठढ़ के बीच एक बहुत बुरे दौर का सामना किया, और यह मुख्य रूप से सीमावर्ती इलाकों की स्थिति का नतीजा था. सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता अच्छे संबंधों के लिए जरूरी है और सीमा की स्थिति ही काफी हद तक संबंधों की स्थिति तय करेगी."

वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 12 अगस्त को कहा था कि चीन-भारत सीमा की स्थिति... फिलहाल स्थिति आम तौर पर स्थिर है.