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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी की किताब से अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तक, VHP नेता ने साधा निशाना

सोनिया गांधी की किताब से अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तक, VHP नेता ने साधा निशाना

श्रीराज नायर ने कहा कि सोनिया गांधी को बाटला हाउस एनकाउंटर पर आतंकवादियों के मारे जाने पर भी रोना आया था, लेकिन पहलगाम से लेकर कश्मीर में हिंदू नरसंहार पर उन्हें कभी रोना नहीं आया.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Nov 2026 08:50 PM (IST)
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंगः ए जर्नी ऑफ लव की लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार राजनीतिक हलकों में उथल-पुथल जारी है. अब उनकी आत्मकथा पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. नायर ने कहा कि सोनिया गांधी को बाटला हाउस एनकाउंटर पर आतंकवादियों के मारे जाने पर भी रोना आया था, लेकिन पहलगाम से लेकर कश्मीर में हिंदू नरसंहार पर उन्हें कभी रोना नहीं आया.

वहीं, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने विपक्षी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ चुनावी हिंदू हैं. उनके पिता और चाचा ने कारसेवकों के साथ क्या किया था, उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए. राहुल गांधी भी सिर्फ चुनाव से पहले ही मंदिर जाते थे.

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यूपी चुनाव और अखिलेश यादव को लेकर बोले नायर

VHP प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा, ‘भगवान श्रीराम के मंदिर में कोई भी हिंदू को मानने वाले व्यक्ति का स्वागत है और वहां कोई भी दर्शन करने जा सकता है, लेकिन एक चलन देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ लोग चुनाव के वक्त खुद को हिंदू दिखाने के लिए मंदिरों में जाते हैं. हमने पहले भी देखा है कि कांग्रेस के नेता भी चुनाव आते ही मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हैं. जबकि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, जिसने राम मंदिर कभी न बन पाए, इसके लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया.’ 

उन्होंने कहा, ‘जो कपिल सिब्बल हमेशा से मुस्लिम पक्ष के लिए अदालत में लड़े, उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा में सांसद बना दिया और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने निर्दोष और निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई और आज सनातन पांडेय ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाईं. जबकि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उन्हें एक बार फिर मौका मिलता तो फिर हिंदुओं पर गोलियां चलवाते. तो ये जो चुनावी हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और फिर से उत्तर प्रदेश में एक बार हिंदू प्रेमी योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी.’

महाराष्ट्र में छठ गीतों के विरोध पर बोले VHP प्रवक्ता

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि छठ पर्व हिंदुओं का त्योहार है. शिवसेना UBT और MNS बालासाहेब ठाकरे का नाम इस्तेमाल कर हिंदू विरोध कर रही है. उन्होंने कहा, ‘यह बहुत दुख की बात है. स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे को देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं. वो हिंदू हृदय सम्राट थे. उन्होंने हमेशा ही सभी हिंदू पर्व और त्योहारों को अपना समर्थन दिया. उन्होंने कश्मीरी पंडितों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई थी और बाबरी मस्जिद को ढाहने में भी वो खुलकर सामने आए थे और सभी हिंदू त्योहारों के लिए उनका खुला समर्थन था, लेकिन आज महाराष्ट्र में जो राजनीति परिपेक्ष्य बदला है और वोट बैंक की राजनीति के लिए ये हिंदू विरोध शुरू हुआ है.’

उन्होंने कहा, ‘हालांकि, अब हिंदू समाज पूरी तरह जागरूक हो चुका है. जो लोग हिंदुओं और हिंदुत्व का विरोध करेंगे, उन्हें राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से जमीन चाटनी पड़ेगी और उसको घर बैठाने का काम हिंदू समाज करेगा.’ 

यह भी पढ़ेंः यूपी SIR पर सीएम योगी के दावों पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, 'चुनाव आयोग बताए'

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 12 Nov 2026 08:50 PM (IST)
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VHP Uddhav Thackeray MAHARASHTRA SONIA GANDHI
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