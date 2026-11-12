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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरभ चंद्राकर के बाद रवि उप्पल पर शिकंजा, महादेव सट्टा ऐप के पूरे नेटवर्क का खुलेगा राज!

सौरभ चंद्राकर के बाद रवि उप्पल पर शिकंजा, महादेव सट्टा ऐप के पूरे नेटवर्क का खुलेगा राज!

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मिलकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों से मिलकर महादेव सट्टा ऐप के मामले के दूसरे आरोपी रवि उप्पल को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 12 Nov 2026 08:48 PM (IST)
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महादेव सट्टा ऐप के मामले में सौरभ चंद्राकर के बाद आरोपी रवि उप्पल को भी भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है. दुबई में गिरफ्तारी के बाद भारतीय एजेंसियों ने उप्पल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है. जल्दी ही उसे भारत लाया जाएगा.

इस केस में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) मिलकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार आरोपी के जल्द से जल्द प्रत्यर्पण के लिए लगे हुए हैं.

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महादेव घोटाले का राज खोलेगा रवि

रवि उप्पल महादेव ऐप का सह-प्रमोटर है , जो कि सौरभ चंद्राकर के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क चलाता था. इस गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों को हवाला के जरिए करोड़ों रुपये के लेनदेन और नेताओं-अफसरों से कथित सांठगांठ की जानकारी मिलने की उम्मीद है. जंकज एजेंसियों को रवि उप्पल से पूछताछ में महादेव सट्टा सिंडिकेट के वित्तीय नेटवर्क और लाभार्थियों का खुलासा करने की उम्मीद है. जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. 

सौरभ चंद्राकर 7 दिन की न्यायिक हिरासत में

इससे पहले आज सुबह ही रायपुर की एक विशेष CBI अदालत ने 6,000 करोड़ रुपये के 'महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप' घोटाले के कथित मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. यह जानकारी उनके वकील ने दी.

चंद्राकर के वकील तुषार गिरी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी में पत्रकारों को बताया कि इस महीने की शुरुआत में ओमान से प्रत्यर्पित किए गए चंद्राकर को, केंद्रीय एजेंसी की आठ दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश (CBI) मनोज कुमार सिंह ठाकुर के सामने पेश किया गया था.

उन्होंने बताया कि इस घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपी की हिरासत अवधि और बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने बेटिंग ऐप के सह-प्रवर्तक (को-प्रमोटर) चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उन्हें रायपुर केंद्रीय जेल में रखा जाएगा.

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About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 12 Nov 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Enforcement Directorate  CBI
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