हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरक्षण और जातिगत मुद्दों पर कहा कि वह ब्राह्मण हैं और उन्हें आरक्षण नहीं मिला. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कम, जबकि यूपी-बिहार में ज्यादा महत्व है.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 21 Sep 2025 02:40 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में आरक्षण और जातिगत विषय पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं और परमेश्वर ने हम पर सबसे बड़ा उपकार यह किया कि हमें आरक्षण नहीं मिला.

गडकरी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी स्थिति काफी मजबूत है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "जब भी मैं वहां जाता हूं, मुझे दुबे, मिश्रा, त्रिपाठी जैसी जातियों का दबदबा और प्रभाव दिखाई देता है. जैसे महाराष्ट्र में मराठा जाति का महत्व है, वैसे ही वहां ब्राह्मणों की शक्ति और प्रभाव बहुत अधिक है."

मंत्री नितिन गडकरी ने GST को लेकर क्या कहा था?

हाल ही में ABP Reshaping India Conclave में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर देश और राज्य को सबसे ज्यादा GST मिलती है तो वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही आती है. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री पेट्रोल वाहनों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक हो रही है. इससे प्रदूषण कम होगा और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल वाहनों की कीमतें लगभग बराबर हो जाएंगी.

सड़क हादसों को लेकर गडकरी ने कही ये बात

सड़क हादसों को लेकर गडकरी ने कहा कि सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं. अब कारों में चार की जगह छह एयरबैग लगते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों का हेलमेट न पहनना बड़ी समस्या है, इसलिए बाइक खरीदने पर हेलमेट देना अनिवार्य किया गया और जुर्माना भी बढ़ाया गया है. गडकरी ने कहा कि लोग रेड लाइट पर रुकते नहीं हैं और जब तक लोगों को सही तरह प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी.

गडकरी ने रोड सेफ्टी कैंपेन में सभी की भागीदारी जरूरी बताया. उन्होंने स्वीकार किया कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन लोगों के खुद सुधारने तक सरकार लगातार प्रयास करती रहेगी.

ये भी पढ़ें-

PM Modi To Address Nation Live: 'क्या प्रधानमंत्री भारत-US के बीच बढ़ते तनाव पर बात करेंगे?' PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने पूछा

Published at : 21 Sep 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari Brahmin Community RESERVATION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
Modi Fitness Secrets: 75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान
75 साल की उम्र में भी इतने फिट कैसे रहते हैं PM मोदी? जानें प्रधानमंत्री का पूरा डाइट प्लान
शिक्षा
मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?
मुकेश अंबानी की दो बहू और एक बेटी, जानें किसके पास सबसे तगड़ी डिग्री?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget