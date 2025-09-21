'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में आरक्षण और जातिगत विषय पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं और परमेश्वर ने हम पर सबसे बड़ा उपकार यह किया कि हमें आरक्षण नहीं मिला.

गडकरी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी स्थिति काफी मजबूत है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "जब भी मैं वहां जाता हूं, मुझे दुबे, मिश्रा, त्रिपाठी जैसी जातियों का दबदबा और प्रभाव दिखाई देता है. जैसे महाराष्ट्र में मराठा जाति का महत्व है, वैसे ही वहां ब्राह्मणों की शक्ति और प्रभाव बहुत अधिक है."

मंत्री नितिन गडकरी ने GST को लेकर क्या कहा था?

हाल ही में ABP Reshaping India Conclave में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर देश और राज्य को सबसे ज्यादा GST मिलती है तो वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही आती है. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री पेट्रोल वाहनों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक हो रही है. इससे प्रदूषण कम होगा और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल-डीजल वाहनों की कीमतें लगभग बराबर हो जाएंगी.

सड़क हादसों को लेकर गडकरी ने कही ये बात

सड़क हादसों को लेकर गडकरी ने कहा कि सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं. अब कारों में चार की जगह छह एयरबैग लगते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों का हेलमेट न पहनना बड़ी समस्या है, इसलिए बाइक खरीदने पर हेलमेट देना अनिवार्य किया गया और जुर्माना भी बढ़ाया गया है. गडकरी ने कहा कि लोग रेड लाइट पर रुकते नहीं हैं और जब तक लोगों को सही तरह प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी.

गडकरी ने रोड सेफ्टी कैंपेन में सभी की भागीदारी जरूरी बताया. उन्होंने स्वीकार किया कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन लोगों के खुद सुधारने तक सरकार लगातार प्रयास करती रहेगी.

