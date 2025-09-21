प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST 2.0 की नई दरों के लागू होने से पहले देश को संबोधित किया. पीएम मोदी का 19 मिनट का ये 'एड्रेस टू द नेशन' 22 सितबंर से देश में जीएसटी 2.0 की नई दरें लागू होने से पहले हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं. उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने से देश का विकास होगा.

पीएम मोदी ने इस संबोधन में GST रिफॉर्म्स को बचत उत्सव करार दिया. प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें विदेशी चीजों से मुक्ति पानी होगी हमें वही सामान खरीदना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो. हमें स्वदेशी के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा. हमें गर्व से कहना होगा की हम स्वदेशी ही खरीदेंगे, तभी हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा. भारत का हर राज्य विकसित होगा और भारत विकसित होगा.

पीएम मोदी ने कब-कब देश को किया था संबोधित?

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 8 नवंबर, 2016 को देश को संबोधित किया था. रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 500 और एक हजार रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान किया था.

-जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद 27 मार्च, 2019 को राष्ट्र को संबोधित किया था.

-देश में जब कोरोना के मामले शुरू हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च 2020 को देश की जनता को संबोधित करते हुए जनता कर्फ्यू की अपील की थी.

-कोरोना ने जब दुनियाभर में कहर दिखाना शुरू किया था तो देश में भी मामले बढ़ने लगे तो पीएम मोदी ने 24 मार्च को एक बार फिर रात 8 बजे देश को संबोधित किया और देशभर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया.

-3 अप्रैल, 2020 को पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान इमरजेंसी कार्यों में लगे योद्धाओं के सम्मान में दीये जलाने की अपील की थी.

-पीएम मोदी ने 14 अप्रैल, 2020 को देशभर में एक बार फिर लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया.

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की. 30 जून को को मुफ्त राशन योजना छह महीने के लिए आगे बढ़ा दी थी.

-20 अक्टूबर को पीएम मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करते हुए संदेश दिया था- जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं.

-19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था. इन कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था. ॉ

-हाल ही में, 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन ‘सिंदूर’ लॉन्च किया था. इस अभियान की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और सेना की वीरता की सराहना की.