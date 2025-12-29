आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स की सर्जरी, हॉस्पिटल से शेयर की फोटोज

फिल्ममेकर किरण राव की हाल ही में 12 MM डायमीटर अपेंडिक्स की सर्जरी हुई. अब रविवार को किरण ने हॉस्पिटल रूम से फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि अब उनकी तबीयत कैसी है.

किरण ने पहली क्लिप शेयर की, जिसमें वो हॉस्पिटल रूम की खिड़की से बाहर का नजारा दिखा रही हैं. एक फोटो में वो हॉस्पिटल नेम टेग दिख रही हैं. इसमें उनका नाम-किरण आमिर राव खान लिखा है. एक फोटो में वो सेल्फी लेती दिखीं. आखिर के फोटो में वो सोफे पर बैठकर खाना खाती दिखीं.

किरण राव ने हॉस्पिटल से की पोस्ट

इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- मैं 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी. उसी वक्त मेरे अपेंडिक्स ने मुझे याद दिलाया कि थोड़ा धीरे हो जाओ. गहरी सांस लो और शुक्रगुजार रहो. मैं बहुत आभारी हूं मेरे दोस्तों और परिवार वालों की, आमिर, चार्ल्स और अमीन जिन्होंने तुरंत मदद की. मेरे दूसरे प्यारे लोग जो ज़्यादातर मेरे सूजे हुए होंठों पर हंसने आए. ये एक एलर्जिक रिएक्शन था. दुख की बात है कि अब ये नॉर्मल और बिना ग्लैमर वाले हो गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Kiran Rao (@raodyness)

आगे उन्होंने लिखा- मैं अब डिस्चार्ज हो गई हूं और घर वापस आ गई हूं. नए साल की शुरुआत करने के लिए तैयार हूं. 2025 मेरे लिए अच्छा रहा और उम्मीद करती हूं कि 2026 भी दया, फन और प्यार से भरा रहे और AQI भी बेहतर हो. किरण ने डॉक्टर और हॉस्पिटल टीम का भी धन्यवाद दिया.

किरण की इस पोस्ट पर आयरा खान, अदिती राव हैदरी ने रेड हार्ट इमोजी बनाए. करण जौहर, जोया अख्तर, श्रुति सेठ ने भी रिएक्ट किया और उनकी जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना की.

किरण राव की बात करें तो 2005 में उन्होंने आमिर खान से शादी की थी. लेकिन 2021 में वो अलग हो गए. दोनों साथ में मिलकर बेटे आजाद की परवरिश कर रहे हैं. किरण ने असिस्टेंट डायेक्टर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी. फिर उन्होंने धोबी घाट को डायरेक्ट किया. 2024 में उनकी फिल्म लापता लेडीज आई. इसे बहुत पसंद किया गया था.