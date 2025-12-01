Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार धमाके की जांच कर रही NIA का यह पहला बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि कश्मीर में अब तक ब्लास्ट मामले की ज्यादातर जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की है.

इस कार्रवाई के बारे में अधिकारियों ने बताया कि ये छापेमारी मौलवी इरफान, डॉ. अदील राथर, डॉ. मुजम्मिल, जसीर वानी और आमिर राशिद से जुड़े ठिकानों पर मारे जा रहे हैं, जो दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ये छापे RC-21/2025/NIA/DLI के तहत रजिस्टर्ड चल रही जांच के हिस्से के तौर पर मारे गए.

टेरर मॉड्यूल में रेडिकाइजेशन और भर्ती का मेन मास्टरमाइंड था वागे

NIA की टीमों ने शोपियां में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर की तलाशी ली, जो पिछले महीने की शुरुआत में पकड़े गए व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के रेडिकलाइजेशन और भर्ती के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है. वागे को पुलिस ने अक्टूबर महीने में गिरफ्तार किया था और बाद में पिछले महीने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कस्टडी में ले लिया गया, जब एजेंसी ने कार ब्लास्ट की जांच अपने हाथ में ले ली, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हो गए थे.

कश्मीर घाटी में अभी तक जारी है NIA की कार्रवाई

अधिकारियों ने कहा कि पुलवामा जिले के कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा और संबूरा इलाकों में आमिर, मुजम्मिल और दूसरे लोगों के घरों पर भी छापेमारी अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि ये जगहें दिल्ली कार ब्लास्ट केस से जुड़े लोगों से जुड़ी हुई थी.

इसके अलावा, एनआईए ने डॉ. अदील अहमद राथर के घर की भी तलाशी ली, जिन्हें नवंबर के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, अब एनआईए की ओर से की गई कार्रवाई की और जानकारियां सामने आना बाकी है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई अभी भी जारी है.

