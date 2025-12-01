टॉप-100 हथियार बनाने वाली कंपनियों लिस्ट आई सामने, जानें भारत की कितनी हुईं शामिल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के साथ अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग का विस्तार करते हुए भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ग्लोबल थिंकटैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ओर से सोमवार (1 दिसंबर, 2025) की जारी की गई ताजा रिपोर्ट में दुनियाभर की टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें भारत की तीन कंपनियों के नाम भी शामिल किए गए हैं.

भारत की कौन-कौन सी कंपनियां लिस्ट में शामिल?

सिपरी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस फाइटर जेट बनाने वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) दुनिया के 100 शीर्ष हथियार बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में 44वें स्थान पर है. वहीं, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) 58वें स्थान पर काबिज है. भारत में जंगी जहाज और पनडुब्बी बनाने वाली मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड (MDL) सिपरी की लिस्ट में 91वें स्थान पर है.

टॉप-5 हथियार कंपनियों में 4 अमेरिकी कंपनियां

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की टॉप-5 हथियार बनाने वाली कंपनियों में से चार कंपनियां अकेले अमेरिका से हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, RTX, नॉर्थरोप ग्रुमैन और जनरल डायनामिक्स शामिल हैं. पहली पांच कंपनियों में से एक इंग्लैंड बेस्ड BAE सिस्टम्स नाम की कंपनी भी शामिल है, जो लिस्ट में चौथे स्थान पर है.

2024 में सैन्य हथियारों और सेवाएं से रिकॉर्ड स्तर पर हुई आय

ग्लोबल थिंकटैंक सिपरी ने ‘द सिपरी टॉप 100 आर्म्स-प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी, 2024’ शीर्षक के साथ अपनी नई रिपोर्ट सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को जारी की है. जिसके मुताबिक, दुनिया के शीर्ष 100 हथियार और सैन्य सेवाएं बनाने वाली कंपनियों की बिक्री से होने वाली आय 2024 में रिकॉर्ड 679 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गई है.

अमेरिका की टॉप-3 हथियार कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमैन और जनरल डायनामिक्स की आय की बात करें तो 2024 में इन तीनों अमेरिकी कंपनियों की संयुक्त आय 3.8 प्रतिशत बढ़कर 334 अरब डॉलर तक पहुंच गई. दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की लिस्ट में अमेरिका की 39 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से 30 कंपनियों की आय में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

