शादी के सिर्फ 3 महीने बाद उजड़ गई जिंदगी... ऐसा क्या हुआ कि मातम में बदल गईं खुशियां?

हैदराबाद में एक एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में 25 वर्षीय एक नवविवाहित महिला की जान चली गई. वह जिस स्कूटर पर सवार थी, उसे एक तेज़ रफ़्तार लॉरी ने टक्कर मार दी. यह भयानक घटना चंद्रायनगुट्टा इलाके में हुई, जिससे स्थानीय लोग सदमे में हैं. मृतका की पहचान फातिमा के रूप में हुई है; जिसकी शादी को अभी सिर्फ़ तीन महीने ही हुए थे. किस्मत ने उसके लिए एक क्रूर मोड़ रखा था, क्योंकि वह एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने पति और दो बच्चों के साथ घर लौट रही थी.

पुलिस के अनुसार, परिवार नूरी नगर स्थित अपने घर लौट रहा था. स्कूटर को फातिमा का पति चला रहा था. सड़क पर यूटर्न लेते वक्त पीछे से तेज़ रफ़्तार टिपर लॉरी ने ज़ोरदार टक्कर के साथ स्कूटर को कुचल दिया. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि फातिमा सड़क पर गिर गई और लॉरी के पहियों के नीचे आ गई. उसके पूरे शरीर पर जानलेवा चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पति और दो बच्चे, जो स्कूटर पर ही सवार थे, किसी तरह मामूली चोटों के साथ बच निकले.



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टक्कर मारकर फरार हुआ लॉरी चालक

लॉरी चालक पीड़ितों की मदद के लिए रुका नहीं. इसके बजाय, दुर्घटना के तुरंत बाद वह मौके से फ़रार हो गया, जिससे यह स्पष्ट रूप से हिट-एंड-रन का मामला बन गया. टक्कर की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर भागे और उन्होंने फातिमा को खून से लथपथ सड़क पर पड़ा पाया. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और लॉरी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह गायब हो चुकी थी. पति सदमे में था, मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा था. उसने अपने बच्चों को कसकर गले लगा रखा था.

CCTV खंगाल रही पुलिस, फरार ड्राइवर की तलाश

रिश्तेदार और पड़ोसी मौके पर और बाद में अस्पताल में जमा हो गए, फूट-फूटकर रोने लगे. फातिमा के माता-पिता, जो शहर के दूसरे हिस्से में रहते हैं, दुखद ख़बर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे. परिवार ने चालक के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और हिट-एंड-रन का मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों ने लॉरी की पहचान करने और फरार ड्राइवर का पता लगाने के लिए आस-पास की दुकानों और ट्रैफिक कैमरों से CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है. आगे की जांच जारी है.



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