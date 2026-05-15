हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'NEET में लगातार गड़बड़ियां, लाखों छात्रों पर पड़ा असर', एम के स्टालिन किस पर भड़के?

'NEET में लगातार गड़बड़ियां, लाखों छात्रों पर पड़ा असर', एम के स्टालिन किस पर भड़के?

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में नीट-यूजी 2026 को रद्द किया जाना एक बार फिर यह उजागर करता है कि अत्यधिक केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली में गहरी संरचनात्मक खामियां मौजूद हैं

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: आरची प्रधान | Updated at : 15 May 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार (15 मई 2026 ) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 14 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करें ताकि 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष के लिए नीट परीक्षा से छूट दी जा सके. स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को यह अनुमति भी दे कि वे छात्रों को योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दें. स्टालिन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर ‘‘बार-बार की विफलताओं, प्रणालीगत कमजोरियों और बढ़ते जन अविश्वास पर गहरी चिंता’’ जतायी. खासतौर पर व्यापक पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक होने के बाद नीट-यूजी 2026 रद्द किए जाने को उन्होंने बेहद गंभीर बताया. 

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में नीट-यूजी 2026 को रद्द किया जाना एक बार फिर यह उजागर करता है कि अत्यधिक केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली में गहरी संरचनात्मक खामियां मौजूद हैं.’’ उन्होंने कहा कि तीन मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करना पड़ा क्योंकि 400 से अधिक सवालों वाला एक ‘‘गेस पेपर’’ परीक्षा से पहले व्हाट्सऐप और टेलीग्राम समूहों में व्यापक रूप से प्रसारित हो गया था. इसमें जीवविज्ञान और रसायन विज्ञान के 120 से अधिक प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से मेल खाते थे.

ये भी पढें- कंप्यूटर बेस्ड होगी NEET परीक्षा, छात्रों को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा...NEET Paper Leak पर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान

 

नीट को लेकर एम.के. स्टालिन का बड़ा दावा

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष ने कहा, ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह कोई अकेली घटना नहीं है. नीट और उससे पहले की परीक्षाओं का इतिहास लगातार अनियमितताओं से भरा रहा है. 2015 में नीट परीक्षा ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट में ब्लूटूथ आधारित नकल उपकरणों और संगठित गिरोहों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हुआ था.’’ इसके बाद उच्चतम न्यायालय को पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, जिसका असर लगभग छह लाख छात्रों पर पड़ा था.

स्टालिन ने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आवंटन और बुनियादी ढांचे की कमियां भी संकट को और बढ़ाती हैं. तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के छात्रों को बार-बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दूर-दराज राज्यों में परीक्षा केंद्र दिए गए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर यात्रा और ठहरने का भारी बोझ पड़ा. उन्होंने दावा किया कि परीक्षा को योग्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के माध्यम के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग रही.

ये भी पढें- 'NEET-PG का एंट्रेंस एग्जाम रद्द होने से डॉक्टर निराश...', एम.के.स्टालिन ने साधा केंद्र पर निशाना

Published at : 15 May 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu M. K. Stalin NARENDRA MODI NEET Paper Leak NEET 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'NEET में लगातार गड़बड़ियां, लाखों छात्रों पर पड़ा असर', एम के स्टालिन किस पर भड़के?
'NEET में लगातार गड़बड़ियां, लाखों छात्रों पर पड़ा असर', एम के स्टालिन किस पर भड़के?
इंडिया
UAE के एयर स्पेस में जैसे ही घुसा PM मोदी का विमान, अगल-बगल आ गए F16 फाइटर जेट्स, एस्कॉर्ट का VIDEO आया सामने
UAE के एयर स्पेस में जैसे ही घुसा PM मोदी का विमान, अगल-बगल आ गए F16 फाइटर जेट्स, एस्कॉर्ट का VIDEO आया सामने
इंडिया
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
इंडिया
Explained: अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर एक्शन! कैसे अदालतों के आगे राज्य सरकारों के हौसले बुलंद, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इतने बेबस क्यों?
अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर एक्शन! SC और HC के आगे राज्य सरकारों के हौसले बुलंद कैसे?
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रद्द किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
विश्व
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
डीजल-पेट्रोल के बढ़े दाम से बॉर्डर पार हाहाकार! नेपाल-पकिस्तान में 'आग' लगा रहा तेल, भारत फिर भी है कूल
ट्रेंडिंग
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
कितना खाली आदमी है... हल्दीराम की खट्टा-मीठा नमकीन का कर डाला पोस्टमार्टम, देखें वीडियो
ऑटो
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
क्या आपने भी कार में लगा रखी है फैंसी नंबर प्लेट, जानें इस पर कितना चालान?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget