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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जरूरी एक्शन लेंगे', आतंकवाद पर भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब

'जरूरी एक्शन लेंगे', आतंकवाद पर भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब

India on Pakistan: रणधीर जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से जुड़े मामले बेहद गंभीर हैं और हम इन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं. हम चाहते हैं कि वैश्विक समुदाय इस तरह की कार्रवाइयों की गंभीरता को समझे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Aug 2026 08:47 PM (IST)
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पाकिस्तान की तरफ से शहजाद भट्टी के आतंकवादी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद के इस अभिशाप को हराने के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई करनी होगी, हम वो जरूर लेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद से जुड़े मामले बेहद गंभीर हैं और हम इन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं. हम चाहते हैं कि वैश्विक समुदाय इस तरह की कार्रवाइयों की गंभीरता को समझे. भारत आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित रहा है. पिछले कई सालों में हमने आतंकवाद, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को रफ्तार देने और मजबूत करने के लिए काफी प्रयास किए हैं. आतंकवाद से निपटने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी. आतंकवाद के इस अभिशाप को हराने के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई करनी होगी, हम उसे जारी रखेंगे.’

आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मामलों के सवाल पर बोले जायसवाल

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मामलों के सवाल पर कहा, ‘ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर हर किसी को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद एक अभिशाप है और हम इस मुश्किल से मिलकर लड़ना चाहते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘आपने हाल ही में जारी मोनेटरिंग कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी, जिसमें लाल किला आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार ग्रुप के पीछे मौजूद लोगों का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है.’  

आतंकी मॉड्यूल और POK प्रोटेस्ट पर भारत का रुख

रणधीर जायसवाल ने आतंकी मॉड्यूल को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को कहा, ‘जो आतंकी मॉड्यूल यहां सक्रिय था, उसे अब ध्वस्त कर दिया गया है. इस संबंध में भारत सरकार पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है और हम उसी पर कायम है.’

पीओके में जारी प्रदर्शनों को लेकर रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक काफी लोगों की जान जा चुकी है. भारी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं और घायल भी हुए हैं. इसके अलावा, वहां रोजमर्रा के जरूरी सामानों और आपूर्तियों पर भी गंभीर रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं.’ उन्होंने कहा, ‘पीओके के मौजूदा हालात को देखते हुए वहां के लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी की सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है और उन्हें वह मिलनी चाहिए.’ 

यह भी पढ़ेंः विझिंजम पोर्ट से शुरू हुए इग्जिम ऑपरेशंस, खुला केरल के वैश्विक व्यापार का नया द्वार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 18 Aug 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA Randhir Jaiswal TERRORISM Shehzad Bhatti
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