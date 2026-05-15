UAE पहुंचते ही मोहम्मद बिन जायद से मिले PM मोदी, हमलों पर बोले - 'आपके साथ हम...'

PM Modi UAE Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे, जहां अबू धाबी एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी शुरू हुई.

'भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ खड़ा है'

यूएई के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यूएई आने वाले समय में हर क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि भारत हर स्थिति और हर परिस्थिति में यूएई के साथ खड़ा रहेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. ऐसे समय में बातचीत और संयम बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि तनाव का समाधान संवाद से ही निकल सकता है.

I thank my brother HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, for the special gesture of receiving me at Abu Dhabi airport. I look forward to our discussions towards furthering India-UAE ties across key sectors like energy, investment, supply chains and more.… pic.twitter.com/3RPRCipnsr — Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026

यूएई पर हमलों की निंदा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि यूएई को निशाना बनाया गया और वह समय देश के लिए काफी कठिन था. पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसे कठिन समय में यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है. उन्होंने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने के लिए यूएई सरकार का आभार भी व्यक्त किया.

'बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी'

प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई राष्ट्रपति से कहा कि वह लंबे समय से उनसे मुलाकात करना चाहते थे और आज मिलकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर लगातार बातचीत होती रही है.

'मैं अपने दूसरे घर आया हूं'

प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आपके हार्दिक स्वागत के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं. जैसा कि आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर में आया हूं. यह भावना मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है.' प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज यूएई वायुसेना के जेट विमानों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की, जो भारत की जनता के लिए सम्मान की बात है.

यूएई राष्ट्रपति ने कहा- पीएम मोदी अपने दूसरे घर आए हैं

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि वह अपने दूसरे घर आए हैं. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय हालात और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.