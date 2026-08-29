Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी

नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की चलते अबतक मौतों की संख्या 600 के आंकड़े को पार कर चुकी है. साथ ही अभी भी 2400 लोग लापता बताए जा रहे हैं. भारत से नेपाल ने मदद रेस्क्यू के लिए मदद मांगी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 30 Aug 2026 12:07 AM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में भोटे कोशी में आई विनाशकारी बाढ़ में अबतक 626 शव बरामद किये जा चुके हैं. नेपाल ने भारत से रेस्क्यू ऑपरेशन मजबूत करने के लिए मदद भी मांगी है, जिससे 2400 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, उनकी खोज की जा सके. इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एक्सक्लूसिव वीडियो जारी किया है, जिसमें ग्लेशियर टूटता हुआ नजर आ रहा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि इस वैरिफाइड वीडियो में तिब्बत के पास उत्तरी नेपाल में हुए एवलांच का अबतक का सबसे साफ नजारा दिख रहा है. इससे नीचे नदी और घाटियों में पानी-कीचड़ की दीवारें बह रही हैं.  हिमालय के उच्च इलाके लैंगटांग लिरुंग के पास अचानक हुए विशाल ग्लेशियर और चट्टान के ढहने यानी एवलांच थी. इसके कारण भारी मात्रा में मलबा भोटेकोशी नदी की सहायक नदी लेंडे खोला में गिर गया. इससे यह बाढ़ आ गई.

NYT ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि टूर गाइड जिहायिती और उनके हाईकर्स के ग्रुप ने बुधवार सुबह तिब्बत में एक ऑब्जर्वेशन डेक पर चढ़ाई की. जहां से नेपाल में बॉर्डर के उस पार बर्फ से ढके पहाड़ों को नजारा दिख रहा था. सुबह की धुंध में एक ब्रेक ने त्सांगबू री की शानदार चोटी और ग्लेशियर को दिखाया. उन्होंने अपने कैमरे निकाल, जब वे फिल्म बना रहे थे, तो हाईकर्स ने एक गहरी गड़गड़ाहट सुनीं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'ऐसा लगा, जैसे पहाड़ों के अंदर एक्सप्लोसिव फट रहे हों'

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि उन्होंने आवाजों को बिजली कड़कने जैसा समझा. फिर तिब्बत में सुबह 10:50 बजे के ठीक बाद घाटी में एक जोरदार दरार की आवाज आई. 

मिस्टर जिहा ने कहा कि ऐसा लगा जैसे पहाड़ों के अंदर एक्सप्लोसिव फट रहे हों. उन्होंने शुरुआती आवाज के कई मिनट बाद तक वे हिमस्खलन के शोर से घिरे रहे. हिमस्खलन से पहले और बाद में हाइकर्स के फुटेज की तुलना करने पर हिमस्खलन के पैमाने का अबतक का सबसे साफ नजारा मिलता है. 

अबतक इतनी मौत, करीबन 2498 लोगों को बचाया गया
नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताजा आंकड़ों की मानें तो अबतक नेपाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है. इसमें नेपाली, भारतीय समेत कई विदेशी लोग शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि अबतक इस आपदा में कम से कम 2498 लोगों को बचा लिया गया है. 219 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. 

250 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को बचाया गया
नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने बताया कि 250 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को बचाया गया है. बोर्ड के मुताबिक, 261 विदेशी नागरिकों को बचाया गया है. जबकि, 320 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं है. जिन विदेशी नागरिकों को बचाया गया है, उनमें बेल्जियम, बुल्गारिया, पुर्तगाल, ओमान के एक एक नागरिक, चीन के 40 नागरिक, जर्मनी के 4 नागरिक, भारत के सबसे ज्यादा 167 नागरिक, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की के दो-दो नागरिक, यूक्रेन के 8 नागरिक, अमेरिका के 3 नागरिक शामिल हैं. इनके अलावा 21 ऐसे भी विदेशी नागरिक हैं, जिनकी पहचान नहीं हो सकी है. NDRRMA का कहना है कि खोज अभियान में मदद के लिए 18,700 से ज्यादा बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है.

भारत से टनल रेस्क्यू के लिए 11 सदस्यों की टेक्निकल टीम को भेजा गया 

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए कहा कि भारत से टनल रेस्क्यू के लिए 11 सदस्यों वाले एक खास टेक्निकल टीम को भेजा गया है. सरकार ने प्रभावित इलाकों में फंसे जीवित लोगों को पता लगाने के लिए खास टेक्नोलॉजी, तेजी से फोरेंसिक और डीएनए जांच और बरामद शवों को रखने के लिए मॉर्चरी सुविधाओं की मदद की मांग की है. रासुवा, नुवाकोट, धाडिंग और चितवन में रेस्क्यू जारी है.

मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जैसे-जैसै अधिकारी खोज, बचाव और पुष्टी का काम जारी रखेंगे. आंकड़े बदल भी सकते हैं. साथ ही लोगों से आधिकारिक पुष्टी की गई जानकारी पर ही भरोसा रखने की अपील की गई है. नेपाल ने कहा है कि भारत से 57 टन से ज्यादा राहत सामग्री मिल चुकी है. बाकी अन्य देशों से भेजे जरूरी सामान मिल रहा है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
WORLD NEWS NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
इंडिया
'कांग्रेस का इतिहास दलित विरोधी', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस का इतिहास दलित विरोधी', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का पलटवार
इंडिया
हल्द्वानी में खरगे के शुद्धिकरण पर बोले शशि थरूर, कहा- 'जो कुछ हुआ वह...'
हल्द्वानी में खरगे के शुद्धिकरण पर बोले शशि थरूर, कहा- 'जो कुछ हुआ वह...'
इंडिया
कर्नाटक BJP के 'दिमागी नक्सल' पोस्ट पर भड़की CJP, बोली- 'यह नरसंहार...'
कर्नाटक BJP के 'दिमागी नक्सल' पोस्ट पर भड़की CJP, बोली- 'यह नरसंहार...'
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
नेपाल आपदा का ये नया खौफनाक वीडियो देख आपका दिल दहल जाएगा!
नेपाल टू बिहार..'जलप्रलय' का कहां-कहां खतरा?
नेपाल...आपदा से पीछे हुआ 100 साल? देखिए ये पूरी रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
बिहार
निखिल कोचिंग के डायरेक्टर का खान सर पर गंभीर आरोप, नार्को टेस्ट की मांग
निखिल कोचिंग के डायरेक्टर का खान सर पर गंभीर आरोप, नार्को टेस्ट की मांग
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
बॉलीवुड
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
शिक्षा
CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक
CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक
ट्रेंडिंग
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget