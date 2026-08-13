Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'नेताजी' के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का मामला, वकील की अपील पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

'नेताजी' के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का मामला, वकील की अपील पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज के अपमानजनक बयानों को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 13 Aug 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

एक वकील ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज के अपमानजनक बयानों का मसला सुप्रीम कोर्ट में रखा और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इससे मना करते हुए कहा, "आप चाहें तो याचिका दाखिल कर सकते हैं. स्वतः संज्ञान ऐसे मामलों में लिया जाता है, जहां कोर्ट का तुरंत दखल जरूरी हो और याचिका दाखिल करने वाला कोई न हो."

बीजेपी के राज्यसभा सांसद की नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर की गई टिप्पणियों के कारण पश्चिम बंगाल में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. इस पर अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का भी बयान आया है. उन्होंने बुधवार (12 अगस्त, 2026) को पुलिस को ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा, "हम पश्चिम बंगाल की धरती से ऐसी बातें (नेताजी के खिलाफ टिप्पणी) नहीं होने देंगे. पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी." कूच बिहार के नेता नागेंद्र रॉय, जिन्हें अनंत महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें जुलाई 2023 में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पर पश्चिम बंगाल से उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए नामित किया गया था. 

कौन हैं नागेंद्र रॉय
बता दें कि नागेंद्र रॉय ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के एक प्रमुख नेता हैं और उत्तरी बंगाल के राजबंशी समुदाय के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने नेताजी को "युद्ध अपराधी" कहा था और इसके अलावा उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे. इतना ही नहीं नागेंद्र रॉय ने भारत की आजादी की लड़ाई में आजाद हिंद फौज की भूमिका पर भी संदेह जताया था.

शुभेंदु अधिकारी ने दिए कार्रवाई के आदेश
इस पूरे मामले को लेकर उत्तरी बंगाल के बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के एक ग्रुप ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी और नेताजी के खिलाफ बयानबाजी का मुद्दा उठाया था. मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायकों और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्धार्थ नाथ गुप्ता की मौजूदगी में कहा कि पुलिस नेताजी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वालों के खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज करेगी, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करेगी.

ये भी पढ़ें

'दलितों के लिए जगह नहीं...', हल्द्वानी में शुद्धिकरण हवन पर खरगे की पहली प्रतिक्रिया

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Netaji Subhash Chandra Bose SC Nagendra Roy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नेताजी' के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का मामला, वकील की अपील पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
'नेताजी' के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का मामला, वकील की अपील पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, मानसून सत्र खत्म
LIVE: लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, मानसून सत्र खत्म
इंडिया
असम-अरुणाचल बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने हवा में चलाई गोलियां
असम-अरुणाचल बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने हवा में चलाई गोलियां
इंडिया
क्या प्रशांत किशोर करेंगे गठबंधन वाली राजनीति? किया बड़ा खुलासा
क्या प्रशांत किशोर करेंगे गठबंधन वाली राजनीति? किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
झारखंड
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
क्रिकेट
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के कितने मैच बाकी? देखें WTC का शेड्यूल
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के कितने मैच बाकी? देखें WTC का शेड्यूल
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
शिक्षा
नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी, फिर भी नहीं छोड़ा UPSC का सपना, अफसर ने रचा इतिहास
नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी, फिर भी नहीं छोड़ा UPSC का सपना, अफसर ने रचा इतिहास
एग्रीकल्चर
घर में भी उगा सकते हैं कद्दू, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर में भी उगा सकते हैं कद्दू, बस इन बातों का रखें ध्यान
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget