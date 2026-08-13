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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या प्रशांत किशोर करेंगे गठबंधन वाली राजनीति? किया बड़ा खुलासा

क्या प्रशांत किशोर करेंगे गठबंधन वाली राजनीति? किया बड़ा खुलासा

प्रशांत किशोर ने बिहार में राजनीतिक गठबंधन को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने 2015 के गठबंधन का जिक्र करते हुए रोजगार, शिक्षा और बिहार के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Aug 2026 12:23 PM (IST)
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बांकीपुर उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजनीतिक गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति साफ की है. इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसे अलाइनमेंट, री-अलाइनमेंट, एडजस्टमेंट या अलायंस कुछ भी कहा जाए. मैंने बिहार की राजनीति में ऐसे बदलाव पहले भी देखे हैं.

प्रशांत किशोर ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय राजनीतिक दलों के बीच हुआ गठजोड़ जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर पाया. उनके मुताबिक, ऐसे मौकापरस्त गठबंधन से बिहार की बुनियादी समस्याएं दूर नहीं होतीं.

ये भी पढ़ें: DGP और ED के लेटर को लेकर पंजाब में सियासी संग्राम, चीमा ने SAD को बताया BJP प्रवक्ता

गठबंधन से ज्यादा विकास पर ध्यान

प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका लक्ष्य किसी राजनीतिक गठबंधन के बजाय ऐसा सिस्टम तैयार करना है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ सकें. उन्होंने कहा कि बिहार को ऐसा राज्य बनाना जरूरी है जहां युवाओं को पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. उनका लक्ष्य बिहार को ज्ञान और शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाना और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करना है.

बिहार से बाहर जाने के बजाय लोग यहां आएं

प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास को रोजगार से जोड़ते हुए कहा कि असली बदलाव तब माना जाएगा, जब बिहार के लोग नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने के बजाय दूसरे राज्यों के लोग रोजगार के लिए बिहार आने लगें. उनके मुताबिक, सिर्फ सरकारी योजनाएं शुरू कर देना पर्याप्त नहीं है. बिहार में ऐसा आर्थिक माहौल तैयार करना होगा, जहां युवाओं को अपने राज्य में ही बेहतर अवसर मिल सकें.

सात निश्चय पर भी उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने बिहार में लागू की गई सात निश्चय योजना और बिहार विकास मिशन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन पहलों के बावजूद राज्य में बुनियादी स्तर पर वह बदलाव नहीं आया, जिसकी जरूरत थी. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी राजनीतिक प्राथमिकता गठबंधन की राजनीति के बजाय शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास और बेहतर व्यवस्था तैयार करने पर है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Aug 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Jan Suraj PRASHANT KISHOR BIHAR
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