हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना सरकार में शामिल हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन को मिली जिम्मेदारी, CM रेवंत रेड्डी ने सौंपे ये विभाग

Mohammed Azharuddin: पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी और अब उन्हें विभाग सौंप दिए गए हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 04 Nov 2025 08:21 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले तेलंगाना मंत्रिमंडल में हाल में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को अल्पसंख्यक कल्याण और सार्वजनिक उद्यम विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई. राज्य के मुख्य सचिव के रामकृष्णा राव ने मंगलवार (4 नवंबर) को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया.

मोहम्मद अजहरुद्दीन को जिम्मेदारी सौंपने से पहले सार्वजनिक उद्यम विभाग का कार्यभार स्वयं मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी संभालते थे. जबकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रभार अदलुरी लक्ष्मण कुमार संभाल रहे थे.

पिछले हफ्ते अजहरुद्दीन ने ली थी मंत्री पद की शपथ

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पिछले हफ्ते के आखिर में शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ली थी. तेलंगाना मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मोहम्मद अजहरुद्दीन के शामिल होने के बाद 16 हो गई और अब भी दो पद खाली हैं क्योंकि विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार, तेलंगाना में 18 मंत्री हो सकते हैं.

जुबली हिल्स उपचुनाव के पहले कांग्रेस ने चली बड़ी चाल

पूर्व क्रिकेटर की मंत्री पद पर नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगले हफ्ते मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को होने वाले जुबली हिल्स उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. माना जा रहा है कि इस सीट पर एक लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

BRS विधायक के निधन के बाद हो रहा उपचुनाव

इस साल जून महीने में मुख्य विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण राज्य की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था. तेलंगाना सरकार ने अगस्त के आखिरी हफ्ते में मोहम्मद अजहरुद्दीन को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद सदस्य (MLC) मनोनीत किया था. हालांकि, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने अब तक इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी है. कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साल 2023 के हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी जुबली हिल्स विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब वे असफल रहे थे.

यह भी पढ़ेंः ‘आप जानते हैं सर मेरे साथ क्या हुआ’, शशि थरूर के लेख पर बोले शहजाद पूनावाला; गांधी फैमिली पर कही ये बात

Published at : 04 Nov 2025 08:21 PM (IST)
Azharuddin Mohammed Azharuddin Revanth Reddy TELANGANA
