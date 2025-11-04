Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के एक लेख ने भारतीय राजनीति में वंशवाद पर नई बहस छेड़ दी है. उनके इस लेख की जहां भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने तारीफ की और चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि थरूर अब खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं यानी जो खतरे से खेलने की हिम्मत रखते हैं. उन्होंने गांधी परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि वे थरूर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि इस वंशवाद के जाल में आया परिवार बहुत प्रतिशोधी है.

इस विवाद के केंद्र में कांग्रेस नेता शशि थरूर का प्रोजेक्ट सिंडिकेट में प्रकाशित लेख हैं, जिसका शीर्षक, ‘भारतीय राजनीति एक पारिवारिक व्यापार’ (Indian Politics Are a Family Business) है. इस लेख में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने भारत की वंशवादी पार्टियों जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर टिप्पणी की है.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लेख में क्या लिखा?

शशि थरूर ने कहा, ‘वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है. जब राजनीतिक शक्ति क्षमता, प्रतिबद्धता या जमीनी जुड़ाव के बजाय वंश पर आधारित होती है तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है. बेहद कम प्रतिभा का नेता चुनना कभी भी फायदेमंद नहीं होता है, खासकर तब जब उम्मीदवार की मुख्य योग्यता उसका सरनेम हो. दरअसल, राजनीतिक वंशों से आने वाले लोग आम जनता की समस्याओं से अकसर दूर रहते हैं, जिससे वे अपने मतदाताओं की जरूरतों को प्रभावी ढंग से समझने और पूरा करने में असमर्थ होते हैं. फिर भी उनके खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने की कोई गारंटी नहीं होती है.’

उन्होंने लिखा, ‘भारत को वंशवाद की जगह योग्यता आधारित राजनीति अपनाने का समय आ गया है. इसके लिए कानूनी रूप से तय कार्यकाल की सीमा लागू करना, राजनीतिक दलों में वास्तविक आंतरिक चुनाव कराना और मतदाताओं को इस बात के लिए शिक्षित व सशक्त करना कि वे नेताओं का चयन उनकी योग्यता के आधार पर करें जैसे बुनियादी सुधारों की जरूरत होगी. जब तक भारतीय राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय बनी रहेगी, तब तक लोकतंत्र का असली वादा कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन’ पूरी तरह साकार नहीं हो सकता है.’

BJP प्रवक्ता ने कांग्रेस नेता को क्या दी चेतावनी?

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के इस लेख को बहुत सूझबूझ भरा बताया. उन्होंने कहा, ‘देखते हैं कि इतनी बेबाकी से बोलने के बाद डॉ. थरूर के खिलाफ क्या परिणाम होते हैं. डॉ. थरूर को पहले भी तब निशाना बनाया गया था जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर नैरेटिव के दौरान नेपो किड राहुल गांधी की आलोचना की थी.’

Dr Tharoor has become Khatron ke Khiladi



He has directly called out Nepo Kids or Nawabs of Nepotism



Sir when i called out Nepo Naamdar Rahul Gandhi in 2017 - you know what happened to me



Sir praying for you…



First family is very vengeful https://t.co/yvaMEY8vtI — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) November 3, 2025

उन्होंने कहा, ‘डॉ. थरूर अब खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सीधे-सीधे नेपो किड्स और नवाब्स ऑफ नेपोटिज्म को चुनौती दी है. जब मैंने 2017 में नेपो नामदार राहुल गांधी का विरोध किया था, तब मेरे साथ क्या हुआ, आप जानते हैं. सर, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं. क्योंकि पहला परिवार बहुत प्रतिशोधी है.’

