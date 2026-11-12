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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी, कहा- 'मुसलमान...'

खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी, कहा- 'मुसलमान...'

मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा है कि उनको दिवाली के साथ ईद बोलने का मतलब ही नहीं बनता था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 09:21 AM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ऐसा बयान दे दिया है जिससे बवाल हो गया है. उन्होंने दिवाली के साथ ईद जोड़ दिया है जिसके बाद से सियासत शुरू हो गई है. पहले बीजेपी ने पलटवार किया और अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने रिएक्ट किया है.

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "दोनों तरफ से अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए नपे तुले बयान दिए जा रहे हैं. 

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दिवाली पर ईद बोलने का मतलब नहीं बनता
उन्होंने आगे कहा, ''सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खरगे की राजनीति में उम्र बीत गई. उनको दिवाली के साथ ईद बोलने का मतलब ही नहीं बनता था. उन्होंने मुसलमान वोट साधने के लिए ईद का प्रयोग कर लिया.''

मुसलमानों की संस्कृति नहीं है 
मौलाना ने कहा, ''अब सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू वोट को साधने के लिए कह दिया कि ईद का हिंदुस्तानी सभ्यता में हिंदुस्तानी समाज में कोई वजूद ही नहीं है. आजादी के बाद से और आजादी के पहले से हिंदू भाई भी हमारी ईद को ईद ही कहता है. हिंदू समाज में कोई और नाम हो तो बताओ. हालांकि ईद अरबी का लफ्ज है लेकिन इसका मतलब यह संस्कृति हमारी नहीं, मुसलमानों की संस्कृति नहीं है या हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है.''

खरगे ने दिया था ये बयान

मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली की बधाई देते हुए कहा था, ''दीपावली की शुभकामनाएं सभी को मैं देता हूं. ये एक बहुत बड़ा त्योहार हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं और इसका एक ही कारण है कि ये खुशियों की एक ईद है. बहुत दिनों तक चलने वाला ईद यही है. लोगों को सुख-शांति से रहने के लिए और अपने लोगों से मिलने के लिए ये एक अच्छा त्योहार है. मैं अपने देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं.''

ये भी पढ़ें: कौन हैं किम्बर्ली पॉवेल? जिनके साथ भी था जेन्सेन का अफेयर, एनवीडिया केस में नया किरदार

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 09:19 AM (IST)
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Maulana Sajid Rashidi : Mallikarjun Kharge
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