खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी, कहा- 'मुसलमान...'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ऐसा बयान दे दिया है जिससे बवाल हो गया है. उन्होंने दिवाली के साथ ईद जोड़ दिया है जिसके बाद से सियासत शुरू हो गई है. पहले बीजेपी ने पलटवार किया और अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने रिएक्ट किया है.

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "दोनों तरफ से अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए नपे तुले बयान दिए जा रहे हैं.

दिवाली पर ईद बोलने का मतलब नहीं बनता

उन्होंने आगे कहा, ''सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खरगे की राजनीति में उम्र बीत गई. उनको दिवाली के साथ ईद बोलने का मतलब ही नहीं बनता था. उन्होंने मुसलमान वोट साधने के लिए ईद का प्रयोग कर लिया.''

मुसलमानों की संस्कृति नहीं है

मौलाना ने कहा, ''अब सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू वोट को साधने के लिए कह दिया कि ईद का हिंदुस्तानी सभ्यता में हिंदुस्तानी समाज में कोई वजूद ही नहीं है. आजादी के बाद से और आजादी के पहले से हिंदू भाई भी हमारी ईद को ईद ही कहता है. हिंदू समाज में कोई और नाम हो तो बताओ. हालांकि ईद अरबी का लफ्ज है लेकिन इसका मतलब यह संस्कृति हमारी नहीं, मुसलमानों की संस्कृति नहीं है या हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है.''

खरगे ने दिया था ये बयान

मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली की बधाई देते हुए कहा था, ''दीपावली की शुभकामनाएं सभी को मैं देता हूं. ये एक बहुत बड़ा त्योहार हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं और इसका एक ही कारण है कि ये खुशियों की एक ईद है. बहुत दिनों तक चलने वाला ईद यही है. लोगों को सुख-शांति से रहने के लिए और अपने लोगों से मिलने के लिए ये एक अच्छा त्योहार है. मैं अपने देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं.''

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