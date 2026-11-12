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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकौन हैं किम्बर्ली पॉवेल? जिनके साथ भी था जेन्सेन का अफेयर, एनवीडिया केस में नया किरदार

कौन हैं किम्बर्ली पॉवेल? जिनके साथ भी था जेन्सेन का अफेयर, एनवीडिया केस में नया किरदार

एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सेन हुआंग का एलिस हुआंग से पहले अपनी एक और कर्मचारी किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी अफेयर था. लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक पॉवेल ने एनवीडिया में लगातार तरक्की हासिल की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 09:02 AM (IST)
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एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सेन हुआंग, एलिस हुआंग के साथ अपने संबंधों को लेकर जांच के दायरे में हैं. एलिस को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बीजिंग का जासूस माना है. हालांकि जेन्सेन हुआंग का एक और अफेयर अपनी ही एक कर्मचारी के साथ भी था. 

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये संबंध किम्बर्ली पॉवेल के साथ था, जो एनवीडिया में हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट हैं और हुआंग को सीधे रिपोर्ट करने वाले लगभग 60 कर्मचारियों में से एक हैं. एनवीडिया की वेबसाइट के अनुसार 48 वर्षीय पॉवेल 2008 में इस चिप निर्माता कंपनी से जुड़ीं. वह कंपनी के वैश्विक हेल्थकेयर कारोबार को संभालती हैं. 

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एनवीडिया में किम्बर्ली पॉवेल की भूमिका
इसमें एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग, AI और विजुअलाइजेशन के लिए हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर प्लेटफॉर्म शामिल है, जो मेडिकल इमेजिंग डिवाइस, लाइफ साइंसेज, ड्रग डिस्कवरी और हेल्थकेयर एनालिटिक्स के इकोसिस्टम को संचालित करते हैं.

इससे पहले पॉवेल कंपनी के उच्च शिक्षा और अनुसंधान कारोबार के साथ-साथ रणनीतिक प्रचार कार्यक्रमों, एनवीडिया AI लैब्स और 'एनवीडिया इनसेप्शन' प्रोग्राम को लीड कर चुकी हैं.

लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक पॉवेल ने एनवीडिया में लगातार तरक्की हासिल की. उन्होंने कंपनी में मेडिकल इमेजिंग उपकरणों के लिए एनवीडिया GPU को एक एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन 2016 में उन्हें 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस डेवलपमेंट' के सीनियर डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया. 2017 के आखिर तक उन्हें हेल्थकेयर का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया.

टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस संभालती थीं पॉवेल
'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, पॉवेल दुनियाभर में होने वाली टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेती थीं और कंपनी की ओर से भाषण देती थीं. मार्च में वह सैन होस में आयोजित एनवीडिया की सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस, GTC में शामिल हुईं. वहां उन्होंने हेल्थकेयर और बायोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए AI के इस्तेमाल पर बात की. 

गोपनीयता समझौता कराया गया
कॉन्फ्रेंस के दौरान एनवीडिया के अधिकारी पास के एक होटल में रुके थे. बताया जाता है कि वहां 63 वर्षीय हुआंग और पॉवेल को एक-दूसरे के साथ काफी करीबी अंदाज में देखा गया. वहां मौजूद एक व्यक्ति ने इस संदिग्ध घटना को कैमरे में कैद कर लिया.

घटना की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' को बताया कि हुआंग की सिक्योरिटी टीम ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे एक 'नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट' (गोपनीयता समझौता) पर हस्ताक्षर करवाए गए थे. हुआंग और पोअल दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 12 Nov 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
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