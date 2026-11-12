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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पर बुल्डोजर, नगर निगम ने क्यों लिया एक्शन?

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर पर बुल्डोजर, नगर निगम ने क्यों लिया एक्शन?

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर नगर निगम का एक्शन हो रहा है. बनर्जी के घर के बाहर अस्थायी टिन शेड को नगर निगम हटा रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Nov 2026 08:58 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता में कालीघाट स्थित आवास के बाहर बुलडोजर एक्शन होने वाला है. कोलकाता नगर निगम के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के आवास के सामने फुटपाथ पर बने एक अस्थायी टिन शेड को हटा रहे हैं.

कालीघाट में तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के आवास के गेट पर एक बुलडोजर तैनात किया गया है। कालीघाट रोड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और इलाके में कोलकाता पुलिस के जवानों के साथ-साथ केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई है.

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सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए
इस कार्रवाई से पहले अभिषेक के घर को सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया है. बनर्जी के आवास तक जाने वाले आगे और पीछे दोनों रास्तों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. कोलकाता नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं.

फुटपाथ पर बना था बांस का ढांचा
अभिषेक के आवास के सामने बांस के बने ढांचे को पुलिस अधिकारियों ने खुद अपने सामने हटाया है. ये ढांचा फुटपाथ पर बना हुआ था. जिसकी वजह से राहगीरों को वहां से निकलने में परेशानी होती थी.

बता दें हाल ही में अभिषेक बनर्जी के घर पर देर रात गुंडों ने हमला किया था. अभिषेक ने आरोप लगाया कि ये हमला बीजेपी के गुंडों ने किया था.  बनर्जी ने दावा किया कि यह हमला उनकी जान लेने की साजिश के तहत किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना से पहले लगातार दो दिन तक उनके कार्यालय और आवास पर नजर रखी गई. 

 श्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हमले पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा कि कल रात में अभिषेक के घर में अटैक किया गया. हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं ये उसके गुस्से का नतीजा है. वे बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे भगवान हैं. मुझे पता है कि सरकार के अधीन पुलिस कैसे काम करती है.

ये भी पढ़ें: बढ़ती सर्दी के बीच IMD की आंधी संग तूफानी बारिश की चेतावनी, 16 राज्यों में 'आफत'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 12 Nov 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee Mamta Banerjee
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