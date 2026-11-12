Explained: दिल्ली में खुले नाले और मैनहोल जानलेवा क्यों बन रहे हैं? नियम क्या जिम्मेदारी किसकी

दिल्ली में खुले नाले, बिना ढक्कन के मैनहोल और क्षतिग्रस्त सीवर चैंबर लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं. बारिश के मौसम में जलभराव के कारण ये खतरे और बढ़ जाते हैं. सड़क पर बहता पानी कई बार खुले मैनहोल और नालों को ढक देता है, जिससे पैदल चलने वालों को पता ही नहीं चलता कि उनके सामने कितनी बड़ी दुर्घटना इंतजार कर रही है. हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के नांगली विहार में चार साल के बच्चे के साथ हुई घटना ने एक बार फिर राजधानी में नागरिक सुरक्षा और सरकारी विभागों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह मामला सिर्फ एक खुले मैनहोल का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जिसमें किसी नाले या सीवर का ढक्कन गायब होने के बाद उसे सुरक्षित करने, उसकी निगरानी करने और शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कई बार विभागों के बीच उलझ जाती है.

नांगली विहार में चार साल के इमरान के साथ क्या हुआ?

दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित नांगली विहार एक्सटेंशन में 10 नवंबर 2026 को चार साल का इमरान अपनी मां और भाई के साथ दश गार्डन पार्क गया था. पुलिस के मुताबिक, दोपहर में वह नाले की तरफ गया और वहां मौजूद खुले मैनहोल में गिर गया. यह जगह खेड़ी बाबा पुल के पास है.

स्थानीय लोगों की सूचना पर रन्होला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब 3:21 बजे घटना की सूचना मिली. बच्चे को खोजने के लिए दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, स्थानीय गोताखोरों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें लगाई गईं. अंधेरा, कम दृश्यता और सीवर का नाले से जुड़ा होना तलाशी अभियान में बड़ी चुनौती बना.

करीब 24 घंटे तक चले अभियान के बाद 11 नवंबर को निलोठी स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास बच्चे का शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिला. पुलिस ने आशंका जताई कि सीवेज ट्रीटमेंट की मशीनों के संपर्क में आने से शव को नुकसान पहुंचा होगा. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने लापरवाही से मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है.

इस घटना के बाद एक और गंभीर सवाल सामने आया है. जिस जगह बच्चे की जान गई, वहां मैनहोल का लोहे का ढक्कन मौजूद नहीं था. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, पहले वहां लोहे का ढक्कन लगा था, जिसे बाद में हटाकर उसकी जगह गत्ते जैसी अस्थायी चीज रख दी गई थी. आसपास की बाउंड्री वॉल में गेट भी नहीं था, जिससे लोगों और बच्चों का उस परिसर में आना-जाना संभव था.

इंडियन एक्सप्रेस की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने दावा किया कि मैनहोल का ढक्कन असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया था और उस इलाके में पुलिस की ओर से प्रवेश प्रतिबंधित था. हालांकि, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसे प्रतिबंध की जानकारी से इनकार किया. इस तरह घटना के बाद संबंधित एजेंसियों के दावों में भी अंतर सामने आया है.

खुले मैनहोल की जिम्मेदारी किस विभाग की है?

दिल्ली में हर नाले और मैनहोल की जिम्मेदारी एक ही विभाग के पास नहीं होती. यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह सीवर लाइन है, बारिश के पानी की निकासी वाला नाला है या सड़क के साथ बना ड्रेनेज सिस्टम.

विभाग प्रमुख जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड (DJB) सीवर नेटवर्क, सीवर लाइन और संबंधित मैनहोल का रखरखाव MCD निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नाले, सड़कें और नागरिक सुविधाएं PWD अपने अधीन सड़कों, फुटपाथों और उनसे जुड़े ड्रेनेज ढांचे का रखरखाव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) बड़े नाले, ड्रेनेज चैनल और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित ढांचा NDMC नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में संबंधित नागरिक सुविधाओं का रखरखाव

नांगली विहार की घटना में विभागीय जिम्मेदारी का सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, घटनास्थल के निरीक्षण में पता चला कि सीवर का मैनहोल दिल्ली जल बोर्ड की इंटरसेप्टर सीवर लाइन से जुड़ा था. यह लाइन नजफगढ़ नाले के किनारे बनी बाउंड्री वॉल के नीचे से गुजरती है. वहीं, नजफगढ़ नाला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है.

इसका मतलब है कि सीवर लाइन और उसके मैनहोल की जिम्मेदारी DJB की है, जबकि उससे सटे बड़े नाले का प्रबंधन I&FC विभाग के पास है. हालांकि, घटनास्थल पर ढक्कन की सुरक्षा, बाउंड्री वॉल और प्रवेश रोकने की व्यवस्था में किस अधिकारी या एजेंसी की चूक थी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. केवल किसी विभाग का नाम सामने आने से व्यक्तिगत या कानूनी जिम्मेदारी अपने आप तय नहीं हो जाती.

दिल्ली में नालों और मैनहोल की सुरक्षा के क्या नियम हैं?

दिल्ली में खुले मैनहोल और खुदाई वाली जगहों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अलग-अलग समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. फरवरी 2026 में जन सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के दौरान सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था.

7 फरवरी 2026 को जारी इस कार्यालय ज्ञापन में PWD, I&FC, DJB, MCD, NDMC और बिजली वितरण कंपनियों समेत सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए थे.

इसके तहत चेतावनी बोर्ड लगाना जरूरी है. खुदाई या निर्माण स्थल से पहले सभी तरफ पर्याप्त दूरी पर चेतावनी संकेत लगाने होंगे, ताकि लोगों को खतरे की जानकारी मिल सके.

खुदाई वाली जगहों पर रिफ्लेक्टर लाइट, ब्लिंकर और चमकदार टेप लगाना अनिवार्य है, खासकर रात और कम दृश्यता के दौरान.

खुदाई वाले पूरे हिस्से को मजबूत और लगातार बैरिकेड से घेरना होगा, ताकि पैदल चलने वाले, साइकिल सवार और वाहन चालक गलती से वहां न पहुंचें. जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक फुटपाथ और यातायात के लिए दूसरे रास्ते की व्यवस्था करनी होगी. सुरक्षा उपायों का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित फील्ड अधिकारी और काम करने वाली एजेंसी या ठेकेदार की होगी.

इसके अलावा, PWD ने दिसंबर 2025 में सड़क मरम्मत और मैनहोल के रखरखाव के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी. इसमें सड़क पर काम करने के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठेकेदारों को काम वाली जगह से 50 से 100 मीटर पहले चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. साथ ही ट्रैफिक को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने के लिए कोन और बैरिकेड लगाने की बात कही गई.

मैनहोल के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी नियम बनाए गए हैं. मैनहोल में उतरने से पहले ऑक्सीजन के स्तर और जहरीली या ज्वलनशील गैसों की जांच जरूरी है. अंदर लगातार ताजी हवा पहुंचाने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए. कर्मचारियों को अकेले काम नहीं करना चाहिए और कम से कम दो लोगों के साथ काम करने का नियम रखा गया है. किसी आपात स्थिति में बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम उपलब्ध होनी चाहिए.

जून 2026 में मानसून की तैयारियों के दौरान PWD ने एक और निर्देश जारी किया था. इसके तहत विभाग के अधिकारियों को 15 जून तक नालों की सफाई पूरी करने, पंपिंग स्टेशनों की जांच करने और सभी मैनहोल के ढक्कन ठीक से लगे होने की पुष्टि करने को कहा गया था. अधिकारियों को काम पूरा होने के फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्ड रखने तथा अनुपालन प्रमाणपत्र जमा करने के निर्देश भी दिए गए थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उठाया है एजेंसियों के बीच तालमेल का सवाल

दिल्ली में जलभराव और नालों के रखरखाव को लेकर अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा लंबे समय से समस्या बना हुआ है. कई जगह एक ही नाले के अलग-अलग हिस्सों का रखरखाव अलग-अलग विभाग करते हैं. ऐसे में सफाई, मरम्मत और सुरक्षा के लिए जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है.

इस समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है. 29 मई 2026 को रविंदर यादव बनाम दिल्ली सरकार मामले में अदालत ने जलभराव और नालों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए मौजूदा इंटीग्रेटेड ड्रेन मैनेजमेंट सेल को मजबूत कर विशेष कार्यबल (Special Task Force) के रूप में विकसित करने पर विचार करने को कहा था.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कई जगह यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-सा नाला या सीवर लाइन किस एजेंसी के नियंत्रण में है. कुछ जगह एक ही नाले के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग विभागों के अधीन हैं. इससे रखरखाव और निर्णय लेने में देरी होती है.

अदालत ने PWD, MCD, NDMC, DJB और I&FC समेत संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय और निगरानी की जरूरत पर जोर दिया था.

आखिर खुले मैनहोल और नाले जानलेवा क्यों बन जाते हैं?

दिल्ली में खुले मैनहोल की समस्या केवल ढक्कन चोरी होने तक सीमित नहीं है. इसके पीछे कई व्यवस्थागत कारण हैं.

पहला, नियमित निरीक्षण की कमी. किसी मैनहोल का ढक्कन टूटने या गायब होने के बाद उसकी जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचने और मरम्मत होने में समय लग सकता है. यदि नियमित निरीक्षण की व्यवस्था प्रभावी नहीं है तो ऐसी जगह लंबे समय तक असुरक्षित रह सकती है.

दूसरा, विभागों के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा. दिल्ली में कई जगह सीवर लाइन, बड़े नाले और सड़क किनारे की जल निकासी व्यवस्था अलग-अलग एजेंसियों के अधीन है. यदि किसी स्थान पर एक विभाग का सीवर दूसरे विभाग के नाले में मिलता है तो रखरखाव और सुरक्षा के लिए आपसी तालमेल जरूरी हो जाता है.

तीसरा, अतिक्रमण और असुरक्षित परिसर. नांगली विहार की घटना में बाउंड्री वॉल के एक हिस्से में गेट नहीं होने और मैनहोल का ढक्कन क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है. यदि किसी खतरनाक जगह पर लोगों का प्रवेश रोका नहीं जाता तो बच्चों और स्थानीय निवासियों के लिए जोखिम बढ़ जाता है.

चौथा, बारिश और जलभराव. बारिश के दौरान खुले मैनहोल और नाले पानी में छिप जाते हैं. कई बार सड़क पर पानी भरने के कारण पैदल चलने वालों को यह अंदाजा नहीं होता कि उनके कदमों के ठीक सामने खुला मैनहोल है. ऐसी स्थिति में एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है.

हादसों के बाद कार्रवाई, लेकिन रोकथाम की जिम्मेदारी किसकी?

नांगली विहार की घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि क्या सरकारी विभागों की निगरानी व्यवस्था दुर्घटना होने से पहले खतरे को पहचानने में सक्षम है? किसी मैनहोल का ढक्कन चोरी हो जाना या क्षतिग्रस्त होना अपने आप में गंभीर समस्या है, लेकिन उसके बाद वहां चेतावनी, बैरिकेडिंग और वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी है.

सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि ढक्कन किसी ने चुरा लिया या नुकसान पहुंचाया. यह भी जांचना जरूरी है कि ढक्कन कब गायब हुआ, नियमित निरीक्षण कब हुआ, शिकायत मिली थी या नहीं और परिसर में प्रवेश रोकने के लिए क्या व्यवस्था थी.

दिल्ली सरकार के फरवरी 2026 के आदेश में फील्ड अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने की बात कही गई है. अब जरूरत इस बात की है कि इन निर्देशों का पालन सिर्फ निर्माण स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि शहर के उन सभी संवेदनशील स्थानों पर नियमित निगरानी हो जहां खुले मैनहोल, नाले और सीवर चैंबर लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं.