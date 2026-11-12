जहरीली हवा की आगोश में उत्तर भारत के 33 शहर, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट

उत्तर भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है. सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं. उत्तर भारत के 33 शहरों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है.

पंजाब का बठिंडा 1410 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है. देश के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के पांच, हरियाणा के तीन और पंजाब के दो शहर शामिल हैं. दिल्ली-एनसीआर में भी हवा की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है. प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ गया है.

टॉप-10 प्रदूषित शहरों में यूपी के पांच शहर

सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बठिंडा पहले स्थान पर है. मेरठ दूसरे और सिरसा तीसरे स्थान पर है. उत्तर प्रदेश का हापुड़ 942 एक्यूआई के साथ चौथे, हरियाणा का पानीपत 918 के साथ पांचवें और पंजाब का फरीदकोट 893 के साथ छठे स्थान पर है. इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 770, सोनीपत में 749, गाजियाबाद में 724 और ग्रेटर नोएडा में 705 एक्यूआई दर्ज किया गया. ये क्रमश: सातवें, आठवें, नौवें और दसवें स्थान पर हैं. खास बात यह है कि मेरठ और सिरसा में एक्यूआई एक हजार के पार पहुंच गया है, जबकि हापुड़ और पानीपत में यह 900 से अधिक दर्ज किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में भी बिगड़े हालात

दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फरीदाबाद में एक्यूआई 639, नोएडा में 635, नई दिल्ली में 558 और गुरुग्राम में 543 दर्ज किया गया. वहीं, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा पहले से ही देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं. ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए साफ हवा में सांस लेना चुनौती बन गया है.

दक्षिण भारत के शहरों में अपेक्षाकृत साफ हवा

उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण और पश्चिम भारत के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहतर दर्ज की गई है. चेन्नई में एक्यूआई 181, हैदराबाद में 173 और मुंबई में 170 रहा. वहीं, कोलकाता में एक्यूआई 119 दर्ज किया गया. इन शहरों के आंकड़े उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की तुलना में काफी कम हैं.

पराली और पटाखों के धुएं ने बढ़ाया प्रदूषण

सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई वजहें हैं. पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ाता है. वहीं, दीपावली पर पटाखों से निकले धुएं ने भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित किया है. सर्दियों में तापमान गिरने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं. तापमान में उलटफेर यानी इन्वर्जन की स्थिति में प्रदूषक जमीन के नजदीक जमा हो जाते हैं. इससे धुंध और स्मॉग बढ़ता है तथा प्रदूषण का असर अधिक महसूस होता है.

500 से अधिक एक्यूआई का क्या है मतलब?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के भारतीय मानकों के अनुसार एक्यूआई की छह श्रेणियां हैं. शून्य से 50 तक हवा अच्छी, 51 से 100 तक संतोषजनक और 101 से 200 तक मध्यम मानी जाती है. 201 से 300 तक हवा खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में आती है. खराब हवा में लंबे समय तक रहने से सांस संबंधी परेशानी हो सकती है. बहुत खराब स्तर पर सांस की बीमारी का खतरा बढ़ता है, जबकि गंभीर श्रेणी में स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है.

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