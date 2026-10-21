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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले शिक्षामित्रों पर सपा का दांव! अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान

यूपी चुनाव से पहले शिक्षामित्रों पर सपा का दांव! अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान

यूपी में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने राज्य में शिक्षामित्रों पर बड़ा दांव खेला है. अखिलेश का ऐलान, आगामी चुनावों में असर डाल सकता है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 21 Oct 2026 03:41 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

कन्नौज सांसद ने राजधानी लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम शिक्षामित्रों को सरकारी नौकरी देंगे. रामपाल कन्नौजिया की तेरहवीं में शामिल होने आए अखिलेश ने कहा-ये शिक्षामित्र वाली आधी अधूरी योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, हम उन्हें पूरा शिक्षक बनाकर सरकारी नौकरी देंगे.

अखिलेश ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी बेईमानी के बिना चुनाव नहीं जीत सकती. बीजेपी चुनावी धांधली के बिना चुनाव नहीं जीत सकती. बीजेपी हेरफेर के बिना चुनाव नहीं जीत सकती. सरकार ने जिस तरह से अधिकारियों, खासकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, और जिस तरह से उनका इस्तेमाल लोगों को डराने-धमकाने और बेईमानी करने के लिए किया जा रहा है, वह चिंताजनक है. पूरे राज्य में, जहां भी चुनाव होने हैं, वहां बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) लगातार मोबाइल फोन और कॉल के जरिए लोगों को धमका रहे हैं.

कन्नौज सांसद ने कहा कि मैं बस एक बात कहना चाहता हूं: यही हरकतें उन्हें जेल भेजने का आधार बनेंगी. चुनावी धांधली में शामिल कई BSA और DIOS के खिलाफ उन्हें जेल भेजने के लिए पर्याप्त तथ्य और सबूत मौजूद होंगे. मैं आपको यह साफ-साफ बता रहा हूं. इसलिए, आपके माध्यम से हमारी चुनाव आयुक्त और इन अधिकारियों से अपील है कि चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया की रक्षा करे, यह सुनिश्चित करे कि वोटों की चोरी या हेरफेर न हो, और चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रहें. इन अधिकारियों को एक अधिकारी की तरह काम करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए. अगर वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करते हैं, तो उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए.

इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा-

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics
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