यूपी चुनाव से पहले शिक्षामित्रों पर सपा का दांव! अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

कन्नौज सांसद ने राजधानी लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम शिक्षामित्रों को सरकारी नौकरी देंगे. रामपाल कन्नौजिया की तेरहवीं में शामिल होने आए अखिलेश ने कहा-ये शिक्षामित्र वाली आधी अधूरी योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, हम उन्हें पूरा शिक्षक बनाकर सरकारी नौकरी देंगे.

अखिलेश ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी बेईमानी के बिना चुनाव नहीं जीत सकती. बीजेपी चुनावी धांधली के बिना चुनाव नहीं जीत सकती. बीजेपी हेरफेर के बिना चुनाव नहीं जीत सकती. सरकार ने जिस तरह से अधिकारियों, खासकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, और जिस तरह से उनका इस्तेमाल लोगों को डराने-धमकाने और बेईमानी करने के लिए किया जा रहा है, वह चिंताजनक है. पूरे राज्य में, जहां भी चुनाव होने हैं, वहां बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) लगातार मोबाइल फोन और कॉल के जरिए लोगों को धमका रहे हैं.

कन्नौज सांसद ने कहा कि मैं बस एक बात कहना चाहता हूं: यही हरकतें उन्हें जेल भेजने का आधार बनेंगी. चुनावी धांधली में शामिल कई BSA और DIOS के खिलाफ उन्हें जेल भेजने के लिए पर्याप्त तथ्य और सबूत मौजूद होंगे. मैं आपको यह साफ-साफ बता रहा हूं. इसलिए, आपके माध्यम से हमारी चुनाव आयुक्त और इन अधिकारियों से अपील है कि चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया की रक्षा करे, यह सुनिश्चित करे कि वोटों की चोरी या हेरफेर न हो, और चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रहें. इन अधिकारियों को एक अधिकारी की तरह काम करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए. अगर वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करते हैं, तो उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए.

इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा-