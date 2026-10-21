अमेरिकी कांग्रेस चुनाव से पहले ट्रंप को झटका, सर्वे में हुआ बड़ा नुकसान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. हाल ही में रॉयटर्स और इप्सोस की तरफ से किए गए सर्वे में पता चला है कि मात्र 31 फीसदी लोग उनके काम से संतुष्ट है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि उनके कार्यकाल के दौरान ये अब तक का सबसे कम आंकड़ा है. अमेरिका में 3 नवंबर को कांग्रेस के चुनाव होने हैं, जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर कंट्रोल करने के लिए दोनों सदनों में मुकाबला होगा. उससे पहले इस तरह के नतीजे ट्रंप के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है.

सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आप आने वाले कांग्रेस के चुनाव में किसे वोट देंगे. इसके जवाब में 47 फीसदी वोटरों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट किया, जबकि 35 फीसदी ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट किया. इस हिसाब से डेमोक्रेट्स को पूरे 12 अंकों का फायदा हुआ. बता दें कि महज 2 हफ्ते पहले ही हुए एक अन्य सर्वे में डेमोक्रेट्स को 44 और रिपब्लिकन्स को 37 फीसदी वोट मिला था.

डेमोक्रेट्स को महिलाओं का ज्यादा समर्थन

अमेरिकी महिला मतदाताओं में डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट किया है. इस दौरान लगभग 50 फीसदी महिलाओं ने डेमोक्रेट्स को वोट देने की बात कही, जबकि 32 फीसदी लोगों ने रिपब्लिकन कैंडिडेट को चुनने की बात कही. पुरुष वोटरों में भी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट मिला, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच अंतर महिलाओं की तुलना में कम रहा.

महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान

अमेरिका के लोग लगातार बढ़ती महंगाई और आसमान छूते पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर खासे परेशान दिखे. मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान का युद्ध इसकी मुख्य वजहों में से एक है. इसका असर आम परिवारों के खर्चों पर देखने को मिला है. ट्रंप के अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके से 68 फीसदी संतुष्ट नहीं हैं. इसमें रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर भी शामिल हैं. करीब 37 फीसदी रिपब्लिकन सपोर्टरों ने भी आर्थिक मोर्च पर ट्रंप के काम पर असंतोष जाहिर किया. लोगों से जब पूछा गया कि अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है तो 40 फीसदीने डेमोक्रेट्स और 33 फीसदी ने रिपब्लिकन्स का समर्थन किया. रॉयटर्स/इप्सोस का यह सर्वे 4 दिनों तक ऑनलाइन किया गया. इसमें अमेरिका के कुल 1,679 18 साल से बड़े लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 1,279 रजिस्ट्रेड मतदाता थे.