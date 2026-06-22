कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार (21 जून 2026) को कर्नाटक में नए प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को डांट लगाई. कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में डीके-डीके के नारे लगाए, जिससे खरगे नाराज हो गए. खरगे ने कार्यकर्ताओं को यूजलेस फैलो कहते हुए शांत रहने को कहा और याद दिलाया कि यह पार्टी का कार्यक्रम है, किसी एक नेता का नहीं. उन्होंने कहा कि यह आयोजन पार्टी को मजबूत करने के लिए है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देने के लिए. उन्होंने कहा, 'चुप रहो! बैठ जाओ. ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश तुम्हारे हाथ में आ गया है.'



कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भीड़ को शांत करने की कोशिश करते नजर आए और उन्होंने लोगों को बैठने का इशारा किया. खरगे ने आगे कहा कि पार्टी अनुशासन सबसे जरूरी है और जो भी कार्यक्रम में बाधा डालेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतों का वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और बाद में इसकी जांच कर अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Congress President Mallikarjun Kharge loses his cool at party workers during the Sankalpa Samavesha programme after the workers raised “DK-DK” slogans



“Will the entire country be affected if you shout here? This is not an individual’s programme, it… pic.twitter.com/jmO0rLMftK — ANI (@ANI) June 21, 2026

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कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति

यह पूरा मामला कर्नाटक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के बीच सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी. 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी. बाद में चर्चा हुई कि एक रोटेशन फॉर्मूला के तहत शिवकुमार को आगे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. पिछले कुछ महीनों में दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच दबाव और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ीं. अंत में 28 मई को सिद्धारमैया ने पद छोड़ा और एक हफ्ते बाद डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

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