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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाथलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'

थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'

Thalapathy Vijay Birthday: राहुल गांधी और थलापति विजय के रिश्ते काफी मजबूत हैं. तमिलनाडु में कांग्रेस ने DMK के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों में जब विजय की TVK बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो कांग्रेस ने TVK को समर्थन दे दिया. 

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 22 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख थलापति विजय अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने उन्हें खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं. राहुल गांधी ने कहा कि तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करने और राज्य की प्रगति के लिए मिलकर काम करने में मैं आपके साथ हूं. 

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, थिरु जोसेफ विजय को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं. तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करने तथा राज्य की प्रगति के लिए मिलकर काम करने में मैं आपके साथ हूं.'

राहुल गांधी और विजय के मजबूत रिश्ते

राहुल गांधी और थलापति विजय के रिश्ते काफी मजबूत हैं. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद जब विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और  उसे 108 सीटें मिलीं तो कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का सबसे पहले उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया. 

ये भी पढ़ें- कोलकाता में बदला सुहरावर्दी रोड का नाम, शुभेंदु अधिकारी ने बताया ऐतिहासिक फैसला, कांग्रेस बोली- कंफ्यूज हो गए बंगाल CM

विजय ने कांग्रेस को दी थी राज्यसभा की सीट

थलापति विजय फ्यूचर में भी कांग्रेस के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं. इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए टीवीके ने कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट दी थी, जिस पर कांग्रेस ने प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजा है. प्रवीण चक्रवर्ती एक बैंकर हैं, जो 2017 में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए. फिलहाल वह कांग्रेस की प्रोफेशनल विंग और डेटा एनालिटिक्स विंग के अध्यक्ष हैं. 

ये भी पढ़ें- ‘प्रियांक खरगे पहले इतिहास पढ़ें’, RSS प्रमुख के लिखे पत्र को लेकर VHP अध्यक्ष ने किया पलटवार

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 22 Jun 2026 09:39 AM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Breaking News Abp News RAHUL GANDHI
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