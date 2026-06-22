थलापति विजय का 52वां बर्थडे, राहुल गांधी ने खास अंदाज में किया विश, कहा- 'तमिल लोगों के...'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख थलापति विजय अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने उन्हें खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं. राहुल गांधी ने कहा कि तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करने और राज्य की प्रगति के लिए मिलकर काम करने में मैं आपके साथ हूं.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, थिरु जोसेफ विजय को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं. तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करने तथा राज्य की प्रगति के लिए मिलकर काम करने में मैं आपके साथ हूं.'

Wishing the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Joseph Vijay, a very happy birthday.



I wish you good health and success in all your efforts. I stand with you in defending the rights, dignity, and aspirations of the Tamil people, and in working together for the state’s progress. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2026

राहुल गांधी और विजय के मजबूत रिश्ते

राहुल गांधी और थलापति विजय के रिश्ते काफी मजबूत हैं. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद जब विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 108 सीटें मिलीं तो कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का सबसे पहले उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया.

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विजय ने कांग्रेस को दी थी राज्यसभा की सीट

थलापति विजय फ्यूचर में भी कांग्रेस के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं. इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए टीवीके ने कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट दी थी, जिस पर कांग्रेस ने प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजा है. प्रवीण चक्रवर्ती एक बैंकर हैं, जो 2017 में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए. फिलहाल वह कांग्रेस की प्रोफेशनल विंग और डेटा एनालिटिक्स विंग के अध्यक्ष हैं.

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