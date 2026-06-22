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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन

India-US Trade Deal: अमेरिका और भारत के बीच कब होगी ट्रेड डील? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने बताया कब पहुंचेगा US डेलीगेशन

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर जानकारी दी है. उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे को लेकर पीयूष गोयल के साथ बैठक तय की गई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 10:56 AM (IST)
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भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ कई बैठकें तय की गई हैं. इसके लिए वे अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ग्रीर का स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं.

पीयूष गोयल ने 20 जून को भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर कहा कि भारत इस समझौते को तब तक लागू नहीं करेगा, जब तक उसे दूसरे देशों की तुलना में साफ फायदा नहीं मिलता. उन्होंने साफ किया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और डील तभी आगे बढ़ेगी जब टैरिफ यानी टैक्स से जुड़ी समस्या हल होगी.

पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पूरा ढांचा पहले ही तय हो चुका है और इस पर सहमति बन चुकी है, लेकिन असली रुकावट टैरिफ को लेकर है, जो अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है. पीयूष गोयल ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फ्रेमवर्क समझौता पहले ही फाइनल किया जा चुका है और इसकी घोषणा भी हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ को लेकर बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लेकिन भारत तब तक FTA लागू नहीं कर सकता जब तक उसे फायदा साफ तौर पर न मिले.

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पीयूष गोयल ने फ्री ट्रेड डील के बारे में क्या कहा?

पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने फ्री ट्रेड डील के मामले में अपने नेटवर्क को बढ़ाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में भारत ने 38 देशों के साथ 9 फ्री ट्रेड समझौते किए हैं. सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है और किसानों की मदद के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाएं भी जारी हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के विकास को आगे बढ़ाना है और आने वाले 12 साल सिर्फ शुरुआत होंगे.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jun 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Piyush Goyal India US Trade Deal India-US Trade Deal Sergio Gor
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