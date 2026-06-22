भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ कई बैठकें तय की गई हैं. इसके लिए वे अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ग्रीर का स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं.

पीयूष गोयल ने 20 जून को भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील को लेकर कहा कि भारत इस समझौते को तब तक लागू नहीं करेगा, जब तक उसे दूसरे देशों की तुलना में साफ फायदा नहीं मिलता. उन्होंने साफ किया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और डील तभी आगे बढ़ेगी जब टैरिफ यानी टैक्स से जुड़ी समस्या हल होगी.

पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पूरा ढांचा पहले ही तय हो चुका है और इस पर सहमति बन चुकी है, लेकिन असली रुकावट टैरिफ को लेकर है, जो अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है. पीयूष गोयल ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फ्रेमवर्क समझौता पहले ही फाइनल किया जा चुका है और इसकी घोषणा भी हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ को लेकर बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लेकिन भारत तब तक FTA लागू नहीं कर सकता जब तक उसे फायदा साफ तौर पर न मिले.

Looking forward to welcoming Ambassador Greer @USTradeRep to New Delhi! Multiple sessions scheduled with Minister @PiyushGoyal to advance the U.S.-India trade deal! — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) June 22, 2026

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पीयूष गोयल ने फ्री ट्रेड डील के बारे में क्या कहा?

पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने फ्री ट्रेड डील के मामले में अपने नेटवर्क को बढ़ाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में भारत ने 38 देशों के साथ 9 फ्री ट्रेड समझौते किए हैं. सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है और किसानों की मदद के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी योजनाएं भी जारी हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के विकास को आगे बढ़ाना है और आने वाले 12 साल सिर्फ शुरुआत होंगे.

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