35 दिन में होगा LPG सिलेंडर बुक? नियमों में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच क्या

LPG सिलेंडर बुकिंग को लेकर जो नई-नई बातें सामने आ रही थीं, उन पर अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह खबरें सही नहीं हैं. कुछ खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा था कि अब गैस बुक करने के लिए अलग-अलग लोगों को अलग समय तक इंतजार करना होगा. लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है.

कुछ जगह बताया जा रहा था कि Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) वालों को 45 दिन इंतजार करना होगा और बाकी लोगों के लिए 25 या 35 दिन का नियम होगा.

असली नियम क्या है?

सरकार के अनुसार अभी भी वही पुराने नियम लागू हैं. शहर में रहने वालों के लिए बुकिंग का दिन 25 तय है. इसके अलावा गांव में रहने वालों के लिए 45 दिन तय किए गए हैं. यह नियम सभी लोगों पर एक जैसा लागू होता है, इसमें कोई अलग कैटेगरी नहीं है.

सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने लोगों से कहा है कि ऐसी गलत खबरों पर भरोसा न करें और उन्हें आगे न फैलाएं. सरकार ने यह भी बताया कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और सभी के लिए पर्याप्त LPG उपलब्ध है, इसलिए घबराने या ज्यादा जल्दी-जल्दी बुकिंग करने की जरूरत नहीं है.

अगर जल्दी बुकिंग की तो?

अगर कोई तय समय से पहले गैस बुक करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम खुद ही बुकिंग को ब्लॉक कर देगा. यह समय पिछली गैस डिलीवरी की तारीख से गिना जाएगा. यह नियम शहर, गांव और दूर-दराज सभी जगह लागू बताया जा रहा है.

ध्यान देने वाली बात

सरकार ने इस नियम को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है. यह जानकारी ऐप और रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है, इसलिए पूरी पुष्टि का इंतजार करना जरूरी हो गया था. बता दें कि ईरान में जारी युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. इस वजह से तेल और LPG गैस की सप्लाई ग्लोबल लेवल पर बाधित है. इस कारण से देश में गैस की किल्लत हो गई है. हालांकि, सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरी कदम उठा रही है, जिसे आम जनता को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ें.

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