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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLPG Connection Booking: 35 दिन में होगा LPG सिलेंडर बुक? नियमों में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच क्या

LPG Connection Booking: 35 दिन में होगा LPG सिलेंडर बुक? नियमों में बदलाव पर सरकार ने जारी किया बयान, जानें सच क्या

LPG Connection Booking: LPG बुकिंग के नए नियम की खबर गलत है. सरकार ने कहा पुराने नियम ही लागू हैं और गैस की कोई कमी नहीं है.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 12:40 PM (IST)
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LPG सिलेंडर बुकिंग को लेकर जो नई-नई बातें सामने आ रही थीं, उन पर अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह खबरें सही नहीं हैं. कुछ खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा था कि अब गैस बुक करने के लिए अलग-अलग लोगों को अलग समय तक इंतजार करना होगा. लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है.

कुछ जगह बताया जा रहा था कि Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) वालों को 45 दिन इंतजार करना होगा और बाकी लोगों के लिए 25 या 35 दिन का नियम होगा.

असली नियम क्या है?

सरकार के अनुसार अभी भी वही पुराने नियम लागू हैं. शहर में रहने वालों के लिए बुकिंग का दिन  25 तय है. इसके अलावा गांव में रहने वालों के लिए 45 दिन तय किए गए हैं. यह नियम सभी लोगों पर एक जैसा लागू होता है, इसमें कोई अलग कैटेगरी नहीं है.

सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने लोगों से कहा है कि ऐसी गलत खबरों पर भरोसा न करें और उन्हें आगे न फैलाएं. सरकार ने यह भी बताया कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और सभी के लिए पर्याप्त LPG उपलब्ध है,  इसलिए घबराने या ज्यादा जल्दी-जल्दी बुकिंग करने की जरूरत नहीं है.

अगर जल्दी बुकिंग की तो?

अगर कोई तय समय से पहले गैस बुक करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम खुद ही बुकिंग को ब्लॉक कर देगा. यह समय पिछली गैस डिलीवरी की तारीख से गिना जाएगा. यह नियम शहर, गांव और दूर-दराज सभी जगह लागू बताया जा रहा है.

ध्यान देने वाली बात

सरकार ने इस नियम को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया है. यह जानकारी ऐप और रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है, इसलिए पूरी पुष्टि का इंतजार करना जरूरी हो गया था. बता दें कि ईरान में जारी युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. इस वजह से तेल और LPG गैस की सप्लाई ग्लोबल लेवल पर बाधित है. इस कारण से देश में गैस की किल्लत हो गई है. हालांकि, सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरी कदम उठा रही है, जिसे आम जनता को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ें.

ये भी पढ़ें: सबसे कम कमाई करने वाले राज्यों से कितनी ज्यादा है दिल्ली वालों की इनकम? होश उड़ा देंगे आंकड़े

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 25 Mar 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Indian Oil Ujjwala Scheme LPG 
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