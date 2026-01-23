एक्सप्लोरर
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
बसंत पंचमी की सुबह शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर और उसके आस-पास के इलाकों में बारिश हुई. बरसात के चलते तापमान लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर आज पहाड़ों में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली.
दिल्ली-यूपी के कई इलाकों में जहां सुबह से बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ ढंक गए हैं. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मनाली में शुक्रवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई.
