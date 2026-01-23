हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाSnowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश

Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश

बसंत पंचमी की सुबह शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर और उसके आस-पास के इलाकों में बारिश हुई. बरसात के चलते तापमान लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर आज पहाड़ों में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Jan 2026 11:50 AM (IST)
बसंत पंचमी की सुबह शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर और उसके आस-पास के इलाकों में बारिश हुई. बरसात के चलते तापमान लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर आज पहाड़ों में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली.

दिल्ली-यूपी के कई इलाकों में जहां सुबह से बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ ढंक गए हैं. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मनाली में शुक्रवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई.

बसंत पंचमी की सुबह शुक्रवार (23 जनवरी) को दिल्ली-एनसीआर और उसके आस-पास के इलाकों में बारिश हुई. बरसात के चलते तापमान लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर आज पहाड़ों में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली.
बसंत पंचमी की सुबह शुक्रवार (23 जनवरी) को दिल्ली-एनसीआर और उसके आस-पास के इलाकों में बारिश हुई. बरसात के चलते तापमान लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर आज पहाड़ों में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली.
दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों के लिए भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.
दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों के लिए भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.
Published at : 23 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Himachal Pradesh Weather Rain IMD Snowfall DELHI

