बसंत पंचमी की सुबह शुक्रवार (23 जनवरी) को दिल्ली-एनसीआर और उसके आस-पास के इलाकों में बारिश हुई. बरसात के चलते तापमान लुढ़क गया है और ठंड बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर आज पहाड़ों में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिली.