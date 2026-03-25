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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLok Sabha: कितने किसानों की आय हो गई दोगुनी? सरकार ने गिना दिए नाम, जानें कैसे हुआ बंपर फायदा

Lok Sabha: कितने किसानों की आय हो गई दोगुनी? सरकार ने गिना दिए नाम, जानें कैसे हुआ बंपर फायदा

Lok Sabha: लोकसभा में किसानों की आय पर सवाल किया है. इस पर कृषि मंत्री ने बताया की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं. इसके संबंधित आंकड़ों की पूरी जानकारी भी दी है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 11:30 AM (IST)
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लोकसभा सांसद एम.डी. अबू ताहेर खान ने कृषि मंत्री से पूछा कि क्या सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में विफल रही है? यदि नहीं तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण क्या है. क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में ऋण न चुका पाने के कारण किसानों की मृत्यु के आंकड़े दर्ज किए हैं. अगर हांं तो उसका विवरण क्या है और अगर नहीं तो इसके कारण क्या हैं?
 
प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक रूप से क्रियान्वयन कर रही है. सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो वर्ष 2013-14 में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) हो गया है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिनकी आय विभिन्न योजनाओं के समन्वय से दोगुनी से अधिक हुई है.
 
किसान परिवारों की औसत मासिक आय
 
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSSO) की तरफ से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, किसान परिवारों की औसत मासिक आय 2012-13 में ₹6,426 से बढ़कर 2018-19 में 10,218 हो गई है. साथ ही, NSSO के 2023-24 के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (MPCE) इस प्रकार है:
ग्रामीण: 1,430 (2011-12) से बढ़कर 4,122 (2023-24)
शहरी: 2,630 (2011-12) से बढ़कर 6,996 (2023-24)
 
इसके साथ साथ कृषि मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ‘भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या’ (ADSI) रिपोर्ट के माध्यम से आत्महत्या से संबंधित आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है. वर्ष 2023 तक की रिपोर्ट NCRB की वेबसाइट पर उपलब्ध है. राज्य सरकारें अपने-अपने नियमों और प्रावधानों के अनुसार प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि (Ex-gratia) या राहत प्रदान करती हैं.
 
कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएं
 
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएं
1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
2.प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
3.प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)
4.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)
5.संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)
6.कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
7.10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और संवर्धन
8.राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM)
9.नमो ड्रोन दीदी
10.कृषि स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्यमिता कोष (AgriSURE)
11.राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
12.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-DPR)
13.प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC)
14.कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (SMAM)
15.परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
16.मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (SH&F)
17.वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)
18.एग्रोफॉरेस्ट्री
19.फसल विविधीकरण कार्यक्रम (CDP)
20.कृषि विस्तार उप-मिशन (SMAE)
21.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM)
22.एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM)
23.बागवानी के एकीकृत विकास का मिशन (MIDH)
24.राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP)
25.राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (NMEO-Oilseeds)
26.उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27.डिजिटल कृषि मिशन
28.राष्ट्रीय बांस मिशन
29.दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन
30.पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)
 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 25 Mar 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Farmer Shivraj Singh Chouhan INDIA
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