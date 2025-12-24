Kolkata Weather: कोलकाता में गिरा पारा, छाएगा घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Kolkata Weather Update: साल के आखिर तक राज्य में सर्दी का असर दिखने वाला है. आज कोलकाता में मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. आज शहर में मिनिमम टेम्परेचर 14.9 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल से 0.4 डिग्री ज़्यादा है. मौसम सूखा रहने की वजह से अगले कुछ दिनों में कोलकाता और पूरे राज्य में टेम्परेचर धीरे-धीरे कम होगा. यह खबर मौसम विभाग के मुताबिक है.

अगले कुछ दिनों में पारा और गिरेगा

इसके चलते साल के आखिर तक राज्य के लोगों को ठंड का एहसास होगा. आज कोलकाता में टेम्परेचर फिर से 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. आज कोलकाता में मिनिमम टेम्परेचर 14.9 डिग्री सेल्सियस है. अगले कुछ दिनों में पारा और गिरेगा. पूरे राज्य में टेम्परेचर भी धीरे-धीरे कम हो रहा है. पश्चिमी जिलों में भी सर्दी के आसार हैं. पश्चिमी इलाके के पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम में अगले कुछ दिनों तक टेम्परेचर 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

कल क्रिसमस है. अलीपुर मौसम विभाग ने पहले कहा था कि क्रिसमस पर कोलकाता और उसके आस-पास के इलाकों में सर्दी का माहौल बना रहेगा. 25 दिसंबर से पारे में गिरावट की भी संभावना है. कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है. इसके साथ ही घना कोहरा भी रहेगा. रात और सुबह के समय सर्दी का माहौल ज़्यादा महसूस होगा.

पहाड़ी इलाकों में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस

ठंडी हवाएं भी चलेंगी. कोलकाता में तापमान पहले भी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. अनुमान है कि दक्षिण बंगाली लोग साल के आखिर में क्रिसमस और नए साल का स्वागत करते हुए सर्दी के माहौल का अच्छे से मज़ा ले पाएंगे. दार्जिलिंग और पहाड़ी इलाकों में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा. उत्तर की ओर के जिलों में घना कोहरा छा सकता है.

अभी पश्चिम बंगाल के लिए कोई वेदर सिस्टम नहीं है. मौसम सूखा रहेगा. अगले हफ्ते बारिश की कोई संभावना नहीं है. पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा. मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल के जिलों में धूप खिली रहेगी. अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार, साल के आखिर में अगले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी जिलों में भी हल्का कोहरा रहेगा. विज़िबिलिटी काफी कम है.

दक्षिण बंगाल के लोगों को सर्दी का एहसास

पिछले कुछ दिनों में दक्षिण बंगाल के अलग-अलग जिलों में तापमान काफी गिरा है. खासकर दिन का तापमान. पिछले हफ्ते से काफी ठंड महसूस हो रही है. तापमान गिरा है. इसके साथ ही हवा में भी काफी ठंडक है. ठंडी हवा भी चल रही है. दक्षिण बंगाल के लोगों को सर्दी का एहसास हो गया है. मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक भी मौसम ऐसा ही रहेगा. पश्चिमी जिले कोलकाता और आसपास के इलाकों से थोड़े ठंडे रहेंगे. यानी इन जिलों का तापमान कोलकाता से थोड़ा कम रहेगा.