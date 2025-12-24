Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच लोकसभा सांसद इमरान मसूद का बयान सियासी हलकों में नई बहस का कारण बन गया है. उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को संभावित प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताते हुए उनके नेतृत्व की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की. इस पर बीजेपी खेमे से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है.

दिल्ली हज कमिटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी, दोनों की राजनीतिक हैसियत अब प्रधानमंत्री पद की तो दूर राज्यों में सीमित सीटें दिलाने लायक भी नहीं बची है. कौसर जहां ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई राजनीतिक हकीकत से दूर मुंगेरीलाल के सपने देखना चाहता है तो देख सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है और आने वाले कई वर्षों तक इस पद के लिए किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि इमरान मसूद के बयान से यह साफ झलकता है कि कांग्रेस और गांधी परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. उनके अनुसार पार्टी और परिवार में अलग-अलग शक्ति केंद्र बन चुके हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीतिक दिशा एक जैसी नहीं रही है. कौसर जहां ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कोमा में है और उन्हें राजनीतिक इलाज की सख्त जरूरत है.

प्रियंका गांधी के पक्ष में खुलकर बोले इमरान

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के मुद्दे पर पहले भी मुखर रही हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी ने ऐसे मौकों पर सबसे स्पष्ट और मजबूत आवाज उठाई है. मसूद का कहना था कि अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए तो वह इंदिरा गांधी की तरह निर्णायक जवाब देने में सक्षम होंगी.

इंदिरा गांधी के साहस से जोड़ा प्रियंका का नेतृत्व

इमरान मसूद ने अपने बयान में कहा कि इंदिरा गांधी ने जिस तरह देशहित में बड़े फैसले लेकर इतिहास रचा था, उसी तरह प्रियंका गांधी भी भारत विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने का माद्दा रखती हैं. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का नेतृत्व ऐसा होगा, जिससे देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा.

राहुल और प्रियंका को बताया एक ही सोच का प्रतिनिधि

कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक ही विचारधारा का हिस्सा बताते हुए कहा कि दोनों को अलग-अलग नजर से नहीं देखा जाना चाहिए. उनके अनुसार दोनों इंदिरा गांधी की विरासत के प्रतिनिधि हैं और एक-दूसरे से अलग नहीं बल्कि पूरक भूमिका निभाते हैं.

