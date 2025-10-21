केरल के नेदुमंगद में रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव हिंसक झड़प में बदल गया. घटना के दौरान एक एम्बुलेंस में आग लगा दी गई, जबकि दूसरे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. पुलिस ने सोमवार को इस घटना की जानकारी दी.

बता दें कि हिंसा की शुरुआत CPI की स्थानीय शाखा के सचिव पर कथित हमले से हुई. इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और बदले की कार्रवाई में अज्ञात लोगों ने दो SDPI कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला कर दिया. इसी दौरान SDPI की एक एम्बुलेंस के शीशे भी तोड़ दिए गए. हालात तब और बिगड़ गए जब जवाबी कार्रवाई में एक डीवाईएफआई (डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया) से जुड़ी रेडकेयर एम्बुलेंस में आग लगा दी गई.

CPI नेता पर रात में हुआ हमला

रविवार की रात करीब 9 बजे जब माकपा नेता दीपू अझिकोड जंक्शन पर एक किराने की दुकान से सामान ले रहे थे, तभी एक गिरोह ने उनपर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसी रात करीब 11 बजे सात लोगों के एक गिरोह ने SDPI के एक पदाधिकारी के घर पर विस्फोटक फेंके. इस हमले में एक एम्बुलेंस, एक कार, दो बाइक और घर क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ.

आधी रात को एंबुलेंस में लगाई गई आग

उसके बाद आधी रात को हमलावरों ने नेदुमंगद जिला अस्पताल के सामने एक डीवाईएफआई रेडकेयर एम्बुलेंस में आग लगा दी. इस दौरान पास में खड़ी एक और एंबुलेंस में भी आग लग गई. पुलिस ने बताया कि एंबुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था.

घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों समूहों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मंत्री जीआर अनिल ने चेतावनी दी कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध हो, घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए. वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच तनाव काफी समय से चल रहा था और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यह और बढ़ गया.

