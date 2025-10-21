जापान को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'मिलकर काम करने को उत्सुक हूं'
जापान की साने ताकाइची को देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जापान की नई PM को बधाई दी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को जापान की निर्वाचित पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बधाई दी. उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं. जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची अब शिगेरु इशिबा का जगह लेंगी.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, 'साने ताकाइची, जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई. मैं भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं. हमारे देशों के बीच गहरे होते संबंध आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं.'
UAE के राष्ट्रपति ने दी शुभकामना
सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, जापान की नई प्रधानमंत्री को दुनियाभर से शुभकामनाएं मिल रही हैं. संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी ताकाइची को बधाई दी. उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, 'मैं देश को और अधिक प्रगति और विकास की ओर ले जाने में उनकी सफलता की कामना करता हूं.'
उन्होंने आगे लिखा, 'मैं जापान की प्रधानमंत्री बनने पर साने ताकाइची को बधाई देता हूं. हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नींव पर निर्माण करते हुए, मैं यूएई-जापान संबंधों को और गहरा करने और हमारे देशों और लोगों के विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं,'
विपक्ष के मुकाबले इतने वोट से जीतीं ताकाइची
बता दें कि मंगलवार को, साने ताकाइची ने जापान की संसद के दोनों सदनों, जिन्हें 'डाइट' के नाम से जाना जाता है, में साधारण बहुमत हासिल कर लिया. एलडीपी ने जापान इनोवेशन पार्टी के साथ गठबंधन किया और कथित तौर पर गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
क्योदो की रिपोर्ट के अनुसार, ताकाइची ने निचले सदन में पहले दौर के मतदान में जीत हासिल करके दूसरे दौर के चुनाव से बच गईं. उन्हें जापान की कॉन्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता योशीहिको नोडा के 149 वोटों के मुकाबले 237 वोट मिले.
जापान की पहली महिला PM का संदेश
जापान की नई प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने भाषण में ताकाइची ने कहा कि अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो जापान को फिर खड़ा किया जा सकता है. सभी से मेहनत करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं खुद 'वर्क-लाइफ बैलेंस' का ख्याल नहीं रखूंगी. मैं सिर्फ काम, काम और काम करूंगी.'
